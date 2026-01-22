Acre
Em parceria com Ifac, governo do Acre capacitou 921 alunas pelo programa Mulheres Mil em 2025
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com Instituto Federal do Acre (Ifac), capacitou 921 mulheres em Rio Branco e em seis municípios do interior do estado em 2025 pelo programa Mulheres Mil. A iniciativa, criada pelo governo federal, é executada no Acre pelo Ifac.
O programa ofertou cursos profissionalizantes para promover o empreendedorismo feminino e a independência financeira.
No início de 2026, serão oferecidas 120 vagas na capital acreana nas áreas de microempreendedora e assistente administrativo. As inscrições podem ser realizadas a partir de 26 de janeiro até 6 de fevereiro. Veja aqui os locais e como se inscrever.
Para vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis, o Mulheres Mil proporciona novas oportunidades às alunas. “Nossa parceria com o Ifac acolhe e também capacita as mulheres. Sabemos o quanto a qualificação profissional permite que as alunas tenham independência financeira. É assim que vem o fortalecimento para que muitas delas saiam de situações de violência, sejam inseridas no mercado de trabalho e abram o próprio negócio”, destaca.
Em 2025, foram ofertadas 360 vagas para cursos de microempreendedora individual, cuidadora de idosos e cuidadora Infantil em Rio Branco, informou a pró-reitora de Extensão do Ifac, Luana Oliveira de Melo. Ela destacou ainda que no mesmo ano, foram atendidas 521 mulheres com os cursos em Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó.
Como a SEASDH atua
A SEASDH faz as inscrições, escolhe os cursos junto com o Ifac, faz seleção das alunas, verifica os bairros com maior índice de vulnerabilidade e realiza apoio logístico, tanto na capital quanto no interior, por meio de um termo de cooperação técnica do instituto com o gabinete da vice-governadora do Acre.
Mulheres Mil vai ao interior novamente em 2026
A parceria do governo do Acre, por meio da SEASDH, com o Ifac e as prefeituras dos municípios, vai levar novamente, neste ano, cursos profissionalizantes para o interior. Para Cruzeiro do Sul, serão ofertadas 57 vagas para assistente escolar e frentista.
Já em Sena Madureira, são 60 vagas para cuidadora infantil e operadora de caixa. Em Tarauacá, 60 vagas para os cursos de operadora de caixa e operadora de computador. Outro município beneficiado é Xapuri, com 60 vagas para os cursos de assistente escolar e operadora de computador.
Para fazer a inscrição, as interessadas devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município, entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro, com os seguintes documentos:
- Comprovante de nível de escolaridade: declaração, autodeclaração (Anexo II), histórico ou certificado (frente e verso do documento);
- Documento de identificação com foto. Aceitam-se como documentos válidos: Carteira Nacional de Habilitação (conforme a Lei nº 9.503/1997), carteira profissional emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, cédula de identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira ou carteira de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos (frente e verso do documento);
- CPF: cópia da frente do documento, caso não conste no documento de identidade;
- Número de Identificação Social (NIS/PIS), se houver;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovação de inscrição no CadÚnico e/ou comprovante de beneficiária ativa do Programa Bolsa Família, fornecido pelas secretarias municipais de Assistência Social.
Ifac inicia nesta segunda-feira (26) inscrições para o 2º bloco do 4º Ciclo do Programa Mulheres Mil
As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, e vagas são para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri
O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Pró-reitoria de Extensão (Proex), divulgou editais complementares referentes à abertura das inscrições para o 2º bloco do Programa Mulheres Mil, referente ao 4º Ciclo, que tem como objetivo promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social no estado do Acre.
Os cursos estão sendo ofertados através da parceria do Ifac com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, além do apoio das prefeituras municipais. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas nos cursos de qualificação profissional.
O programa reúne um conjunto de políticas públicas e diretrizes governamentais voltadas para promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.
Período de inscrições – As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, conforme os editais complementares publicados no dia 12 de janeiro de 2026. Nesta etapa, o programa contempla os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, ampliando o acesso à formação profissional e cidadã em diferentes regiões do estado.
No 2º bloco, são ofertados cursos de qualificação profissional, alinhados às demandas locais e ao fortalecimento da autonomia econômica das participantes. Entre as formações previstas estão áreas como microempreendedorismo, assistência escolar, operadora de caixa, cuidadora infantil, frentista, entre outras, variando conforme o município.
As inscrições são realizadas presencialmente, em locais definidos nos editais de cada cidade, incluindo escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e secretarias municipais parceiras. O processo seletivo prevê a publicação do resultado preliminar em 19 de fevereiro, com período para recursos no dia 20 de fevereiro e divulgação do resultado final em 24 de fevereiro de 2026.
Previsão de início das aulas – A previsão de início das aulas do 2º bloco é 2 de março de 2026. O Programa Mulheres Mil é uma ação estratégica do Ifac voltada à promoção da equidade de gênero, da inclusão social e do desenvolvimento local, reafirmando o compromisso institucional com a transformação social por meio da educação pública, gratuita e de qualidade.
Para mais informações, as interessadas devem consultar os editais complementares (links abaixo) e que estão disponíveis no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/) ou procurar os locais de inscrição em seus municípios.
Acesse os editais complementares de cada município
Edital complementar 06 ao edital 14/2025 – Alunas Rio Branco
Edital complementar 04 ao edital 15/2025 – Alunas Cruzeiro do Sul
Edital complementar 06 ao edital 16/2025 – Alunas Tarauacá
Edital complementar 05 ao edital 17/2025 – Alunas Sena Madureira
Chuvas volumosas castigam boa parte do país nesta quinta-feira (22/1)
O deslocamento das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) seguem influenciando o clima na maior parte do país; por isso, a quinta-feira (22/1) deve ser chuvosa em quase todo o território nacional.
Alguns estados, com destaque para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste, podem ter volumes mais altos de precipitação, com rajadas de vento em algumas áreas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas válido até o próximo sábado (24/1), para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, para todo o território de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Piauí e Maranhão, parte de Pernambuco, Ceará, Pará e Amapá.
Temperaturas amenas
Também em razão da continuidade das chuvas e após um período de calor intenso, as temperaturas seguem mais amenas. No entanto, elas tendem a subir gradativamente.
O Rio de Janeiro (RJ) terá os termômetros variando de 21°C a 24°C; em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), será entre 15°C e 21°C; e Vitória (ES), entre 20°C e 25°C. Goiás e Brasília têm previsão de muita chuva também sob influência da ZCAS.
Em áreas do Nordeste, também é esperado um excesso de nebulosidade que favorece condição para chuva, que inclusive pode ser forte em vários momentos do dia. Há chuva isolada nas capitais e dia com muita nebulosidade. A temperatura também vai variar bem, com máxima chegando a 31°C, caso de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luis.
No Norte, a previsão é de bastante chuva em áreas do Amazonas e região do Pará, que também tem risco de chuva forte podendo, em alguns pontos, ter registro de granizo. Neste caso, a influência é da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com uma faixa de nebulosidade que provoca chuvas, que podem vir fortes, com trovoadas e rajadas.
A Região Sul não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. A atenção deve ser quanto às temperaturas, que podem variar muito ao longo do dia. Em Porto Alegra (RS), a mínima pode chegar a 18°C, enquanto a máxima pode atingir 30°C. Em Florianópolis (SC), os termômetros podem ficar entre 19°C e 28°C. Já em Curitiba (PR), entre 13°C e 25°C.
Com competição de jogos eletrônicos, Arena Gamer atrai juventude xapuriense para a Festa de São Sebastião
A Arena Gamer, iniciativa do governo do Estado, organizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), foi um dos destaques da programação da Festa de São Sebastião, em Xapuri, ao promover a Copa São Sebastião de jogos eletrônicos. O espaço reuniu centenas de jovens com competições que movimentaram o público, estimularam a convivência e aproximaram a juventude das ações de inovação e tecnologia levadas pelo Executivo estadual à festividade.
A Copa São Sebastião contou com quatro modalidades: Clash Royale e Fifa 26, disputados de forma individual; e Free Fire e Counter-Strike 1.6 (CS 1.6), em formato coletivo. O CS 1.6 é um jogo clássico, bastante conhecido no cenário gamer, no qual equipes se enfrentam em rodadas estratégicas que exigem cooperação, agilidade e raciocínio rápido. As disputas ocorreram ao longo de vários dias, com classificatórias diárias e finais até terça-feira, 20.
Ao todo, a competição reuniu mais de 18 inscritos no Clash Royale, mais de 22 participantes no Fifa 26 e 24 equipes no Free Fire, cada uma formada por quatro jogadores, além das equipes de CS 1.6, cujas partidas avançaram até as madrugadas dos dias de evento. A premiação totalizou R$ 3 mil, distribuídos entre as quatro modalidades, com R$ 500 para o primeiro lugar e R$ 250 para o segundo em cada competição, reforçando o caráter competitivo e atrativo da atividade.
Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a Arena Gamer mostra que inovação e cultura podem caminhar juntas. “A Copa São Sebastião na Arena Gamer foi uma forma de dialogar com a juventude, valorizar talentos e mostrar que a tecnologia também faz parte do desenvolvimento social e econômico. Com esse espaço, o governo aproximou os jovens da cidade, incentivou a participação e cria novas oportunidades de interação, aprendizado e lazer”, destacou o secretário.
