Em parceria com Ifac, governo do Acre capacitou 921 alunas pelo programa Mulheres Mil em 2025

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com Instituto Federal do Acre (Ifac), capacitou 921 mulheres em Rio Branco e em seis municípios do interior do estado em 2025 pelo programa Mulheres Mil. A iniciativa, criada pelo governo federal, é executada no Acre pelo Ifac.

O programa ofertou cursos profissionalizantes para promover o empreendedorismo feminino e a independência financeira.

No início de 2026, serão oferecidas 120 vagas na capital acreana nas áreas de microempreendedora e assistente administrativo. As inscrições podem ser realizadas a partir de 26 de janeiro até 6 de fevereiro. Veja aqui os locais e como se inscrever.

Para vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis, o Mulheres Mil proporciona novas oportunidades às alunas. “Nossa parceria com o Ifac acolhe e também capacita as mulheres. Sabemos o quanto a qualificação profissional permite que as alunas tenham independência financeira. É assim que vem o fortalecimento para que muitas delas saiam de situações de violência, sejam inseridas no mercado de trabalho e abram o próprio negócio”, destaca.

Em 2025, foram ofertadas 360 vagas para cursos de microempreendedora individual, cuidadora de idosos e cuidadora Infantil em Rio Branco, informou a pró-reitora de Extensão do Ifac, Luana Oliveira de Melo. Ela destacou ainda que no mesmo ano, foram atendidas 521 mulheres com os cursos em Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó.

Como a SEASDH atua

A SEASDH faz as inscrições, escolhe os cursos junto com o Ifac, faz seleção das alunas, verifica os bairros com maior índice de vulnerabilidade e realiza apoio logístico, tanto na capital quanto no interior, por meio de um termo de cooperação técnica do instituto com o gabinete da vice-governadora do Acre.

Mulheres Mil vai ao interior novamente em 2026

A parceria do governo do Acre, por meio da SEASDH, com o Ifac e as prefeituras dos municípios, vai levar novamente, neste ano, cursos profissionalizantes para o interior. Para Cruzeiro do Sul, serão ofertadas 57 vagas para assistente escolar e frentista.

Já em Sena Madureira, são 60 vagas para cuidadora infantil e operadora de caixa. Em Tarauacá, 60 vagas para os cursos de operadora de caixa e operadora de computador. Outro município beneficiado é Xapuri, com 60 vagas para os cursos de assistente escolar e operadora de computador.

Para fazer a inscrição, as interessadas devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município, entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro, com os seguintes documentos:



Comprovante de nível de escolaridade: declaração, autodeclaração (Anexo II), histórico ou certificado (frente e verso do documento); Documento de identificação com foto. Aceitam-se como documentos válidos: Carteira Nacional de Habilitação (conforme a Lei nº 9.503/1997), carteira profissional emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, cédula de identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira ou carteira de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos (frente e verso do documento); CPF: cópia da frente do documento, caso não conste no documento de identidade; Número de Identificação Social (NIS/PIS), se houver; Comprovante de residência atualizado; Comprovação de inscrição no CadÚnico e/ou comprovante de beneficiária ativa do Programa Bolsa Família, fornecido pelas secretarias municipais de Assistência Social.

