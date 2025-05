Em nota técnica, governo esclarece dados sobre redução do desmatamento ilegal no Acre

A primeira fase da ação foi realizada em Feijó e Tarauacá, e a segunda deflagrada em Acrelândia, onde foram registradas as maiores incidências de ilícitos ambientais no ano de 2024

O governo do Acre, por meio do Centro Integrado de Georreferenciamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), emitiu uma nota técnica nesta sexta-feira, 16, em resposta aos dados divulgados pela rede MapBiomas, que aponta um crescimento do desmatamento no estado, com base nos dados do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024 (RAD).

O governo do Acre esclarece que utiliza os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do governo federal, como fonte oficial para o monitoramento do desmatamento. O documento define a metodologia de aferição do desempenho frente aos valores absolutos e relativos para a taxa e incremento do desmatamento, bem como para emissões de CO², e norteia a implementação das políticas públicas.

Com base nos dados do Inpe, o Acre apresentou em 2023 uma redução de 28% na taxa de desmatamento em relação ao ano anterior (2022) e de 25%, segundo a estimativa da taxa para o ano de 2024, em relação ao ano anterior (2023).

“A taxa de desmatamento do Prodes para o ano florestal 2022-2023 para o estado do Acre foi 601 km², com redução de 28% em relação ao ano florestal 2021/2022 que foi de 840 km². A estimativa da taxa de desmatamento do Prodes para o ano florestal 2023-2024 para o estado do Acre é de 448 km², representando uma redução de 25% em relação ao período anterior 2022-2023 para o estado do Acre foi 601 km²”, reforça trecho da nota.

Com base nos dados divulgados pelo Inpe, o Acre tem reduzido a taxa de desmatamento de forma consistente e seguindo na trajetória de alcançar o cumprimento das metas do Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre (PPCDQ-AC), que prevê uma redução anual de 10% da taxa do desmatamento em todo o estado, com início no ano de 2023 e atingindo 50% até 2027.

Operação Contenção Verde

Para dar uma resposta rápida frente aos ilícitos ambientais, o governo do Acre, por meio do Grupo Operacional de Comando e Controle (Gocc) tem planejado as ações e se antecipou ao período de estiagem, lançando, em fevereiro, a operação Contenção Verde, de combate às queimadas e desmatamento ilegal no Acre.

A primeira fase da ação foi realizada em Feijó e Tarauacá, e a segunda deflagrada em Acrelândia, onde foram registradas as maiores incidências de ilícitos ambientais no ano de 2024. A operação terá atuação contínua em todo o estado, com foco na fiscalização, conscientização e punição de responsáveis por crimes ambientais.

“O governo do Acre tem se antecipado, de forma preventiva, para coibir a incidência de crimes ambientais, unindo esforços com todos os órgãos do sistema de meio ambiente, em prol de um bem maior: o nosso meio ambiente e a saúde da nossa população. A reunião do GCF [Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas] será oportuna para dialogarmos com governadores da Amazônia para a tomada das melhores decisões, inclusive em conjunto com os países vizinhos, Peru e Bolívia, para que possamos ampliar as ações destinadas a minimizar os impactos e o aumento do desmatamento”, observa o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

Governo abre vagas para brigadistas em unidades de conservação

Outra importante estratégia para se antecipar ao combate de incêndios florestais durante o período de queimadas, nas unidades estaduais de conservação (UCs), foi a realização do processo seletivo para o preenchimento de 50 vagas de brigadistas comunitários, já em fase de homologação final.

A iniciativa, pioneira no Acre, busca fortalecer a atuação na prevenção e combate a incêndios nas UCs. As vagas são exclusivas para moradores das comunidades das áreas de proteção ambiental (APAs) Igarapé São Francisco e Lago do Amapá, além da Floresta Estadual do Antimary, do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg) e da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Japiim Pentecoste. Os brigadistas aprovados receberão um valor mensal de R$ 1.476.

Para saber mais, acesse a íntegra da nota técnica.

