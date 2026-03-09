Em nota, Moraes nega ter frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, por meio de nota neste domingo (8/3), que tenha frequentado a casa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Trancoso (BA).

O magistrado afirmou que nunca realizou nenhuma viagem com o empresário e lamentou “publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes” sem a “devida verificação da realidade dos fatos”.

As primeiras extrações dos telefones do banqueiro mostram que ele mantinha relação próxima com autoridades dos Três Poderes. Um dos nomes apontados é de Moraes. Em 17 de novembro, dia em que foi preso pela primeira vez, o dono do Master escreveu uma mensagem — que seria para o magistrado — perguntando se ele tinha conseguido “bloquear” algo.

Segundo o ministro do STF, as mensagens não conferem com seus contatos nos arquivos apreendidos pela Polícia Federal. Moraes afirma que os prints estão vinculados a outras pessoas da lista de contatos do empresário.

Leia a nota a íntegra

“O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA).

O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino.

O Ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, sendo improcedentes as tentativas de vincular sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros.

Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos.”