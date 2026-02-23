Em MG, motorista atropela seis pessoas, acaba com pagode e foge

Um homem causou pânico durante um pagode na noite desse domingo (22/2) na Avenida Risoleta Neves, no bairro Providência, na Região norte de Belo Horizonte (MG), ao atropelar seis pessoas que participavam da festa. As vítimas tinham idades entre 20 e 41 anos. O homem fugiu do local após o atropelamento.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), quando as equipes chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava atendendo os feridos. Algumas vítimas foram levadas ao Hospital Risoleta Neves, enquanto outras buscaram atendimento por conta própria.

Uma das pessoas atingidas contou que estava na frente do estabelecimento quando foi jogada ao chão e só percebeu depois que havia sido atingida por um carro.

Testemunhas afirmaram que o veículo — um Fiat Palio — entrou em alta velocidade no espaço onde o evento acontecia e várias pessoas foram atingidas. Frequentadores conseguiram tirar o motorista do carro à força, mas ele conseguiu fugir do local.

Segundo relato, o condutor aparentava estar embriagado e havia outras pessoas dentro do veículo no momento do atropelamento.

O dono do estabelecimento disse à polícia que o bar funciona regularmente, mas, no momento da abordagem, não apresentou o alvará de funcionamento, alegando que o documento estava com o contador.

A perícia da Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança do local. O carro usado no ataque tinha pneus muito desgastados e estava com o licenciamento atrasado desde 2021. O veículo foi apreendido e levado a um pátio credenciado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito.