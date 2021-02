Por Marcos Vinícius

O governador Gladson Cameli fez a leitura da mensagem governamental nesta segunda-feira (1) na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Acre em 2021. A tônica do discurso foi a pandemia da Covid-19 e o trabalho desenvolvido pelo Governo do Acre para conter o avanço da doença e tratar dos infectados destacando que o empenho maior para este ano será de fato a vacinação.

“Em outros Estados os leitos de UTI foram insuficientes, chegando a faltar luva, máscaras e álcool nos hospitais. No Acre, o governo chegou a colocar 477 leitos para Covid-19″, disse Cameli, destacando o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse trabalho. Ele citou todos que participam dessa luta, dos trabalhadores à iniciativa privada, o vice-governador Major Rocha e os aliados políticos, e sua esposa, Ana Paula.

Segundo o governador, o que foi “plantado” em avanços na saúde no ano de 2019 sedimentou melhores condições de atendimento aos doentes de Covid-19 no Acre como a reinauguração do Pronto Socorro de Rio Branco e a reestruturação do sistema de saúde nos 22 municípios do Acre. Cameli reconhece, no entanto, que há ainda muito a ser feito.

“Nada menos que 47 unidades de saúde foram construídas ou reestruturadas em diferentes regiões. A Fundhacre reabilitou serviços e a assistência foi ampliada. Dos 6.360 servidores da Saúde, 1.347 receberam a progressão de carreira, além de outros benefícios como o auxílio e custeio de plantões emergenciais. Cerca de 5.000.000 de exames e consultas foram realizados até agora, dos quase 15.000 cirurgias e 50 transplantes até novembro de 2020. “Precisamos acabar com as filas que ainda atormentam milhares de acreanos”, disse.

Cameli também destacou o trabalho desenvolvido na educação, que mesmo na pandemia não parou de funcionar e atender à rede. Em 2021 a Secretaria de Educação segue com o ensino na modalidade híbrida e ressaltou o apoio do Estado aos fazedores de cultura.

Na área de segurança os avanços foram avaliados na mensagem de Cameli. Contratações de pessoal, modernização do sistema, a delegacia de crimes ambientais, de combate às fraudes fiscais e outras ações reduziram roubos em mais de 37% em Rio Branco –e queda de 47% nas internações de menores no sistema socioeducativo.

Uma nova maternidade e reestruturação da Avenida Ceará estão no pacote de obras para a capital –mas, segundo ele, muitos projetos já estão em andamento e outros devem iniciar em breve.

Na área ambiental, Gladson diz que “não está brincando” com o tema –e questionou: “cadê os países do mundo que poderiam nos dar uma mão nessa hora? O que é pouco para eles é muito para nós. A todos os países que querem a Amazônia em pé estou de braços abertos para receber doação de vacina contra a Covid-19″, pediu o governador, que reiterou uma outra vez o pedido.

O agronegócio avançou substancialmente, ampliando inclusive as compras da agricultura familiar em R$6 milhões, entre outras ações.

“Nós somos maiores que qualquer pandemia se estivermos conscientes. Precisamos estar unidos”, disse, reafirmando as medidas sanitárias de praxe.

Outras ações também foram destacadas, como o pagamento em dia do funcionalismo com promoção da segurança financeira e “emocional” aos servidores.

Leia na íntegra a mensagem de Gladson Cameli na Aleac:

