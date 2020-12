Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação rápida e eficiente de policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), na tarde desta teça-feira, 29, resultou na prisão de dois homem, com um veículo e objetos roubados, além da apreensão de duas armas de fogo. A ação foi iniciada na estrada de Porto Acre e finalizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

O Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp) acionou uma equipe de policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) para averiguar uma denúncia de roubou de um carro pertencente a empresa PORTONET, na Rodovia AC 10.

Durante o patrulhamento nas proximidades do bairro Alto Alegre, os militares se depararam com dois suspeitos, no veículo informado. De imediato, foi dado voz de parada ao veículo. Após busca pessoal e veicular foram encontradas duas armas de fogo tipo escopeta, duas munições, sendo uma calibre 36 e outra calibre 28, R$226,00 reais, além de objetos subtraídos durante o roubo do veículo.

Os homens foram encaminhados, juntamente com as armas, o veículo e os demais pertences subtraídos, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para demais providências.

