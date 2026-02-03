Cotidiano
Em menos de 10 anos, Acre alcança mais de 3,7 TON/ha de soja
O uso da tecnologia permitiu que a produção explodisse sem a necessidade de abertura de novas áreas, convertendo pastagens degradadas em lavouras de alta rentabilidade
O Acre alcançou produtividade de 3.738 Kg por hectare de soja. O dado é um dos destaques da análise que a Federação da Agricultura e Pecuária deve publicar em relação à safra de grãos em boletim oficial.
“Em menos de uma década, o rendimento médio da soja no estado saltou de modestos 1.500 Kg por hectare para impressionantes 3.738 Kg por hectares”, afirmou Luan Victor Araújo de Morais, analista da Área Vegetal da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre. “Esse salto de 149,2% prova que o produtor acreano não passou por décadas de testes e erros: ele importou e adaptou o que há de mais moderno em genética, nutrição de precisão e manejo de pragas”.
Para Morais, esse é o grande diferencial da atual cultura da soja no Acre: a capacidade de apreensão do produtor local que adaptou a prática executada em outros estados à realidade da geografia acreana.
Essa é uma produtividade maior do que a registrada na região conhecida como MATOPIBA, com compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É onde o agronegócio mais cresce no país.
Na safra de 2025, o Acre produziu, em média, 3.738 Kg/ha. O Tocantins teve produtividade de 3.514 Kg/ha; o Piauí 3.356 Kg/ha e o Maranhão 3.220 Kg/ha. “Na prática, isso significa que um produtor no Acre colhe cerca de 8,6 mil sacas a mais em uma fazenda de mil hectares do que seu colega maranhense”, comparou o analista da Faeac. “Esse diferencial não é apenas sorte climática: é a prova de que o microclima regional, quando aliado à técnica rigorosa, oferece um teto produtivo mais elevado do que as fronteiras mais famosas do país”, afirmou o analista da federação”.
Análise técnica da Faeac
Luan Victor Araújo de Morais, analista da Área Vegetal da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, fez uma relação entre o investimento na cultura da soja com a sustentabilidade econômica. A análise é a que segue:
O valor do investimento: retorno e sustentabilidade
Para quem observa o setor sob a ótica financeira e estratégica, o Acre apresenta hoje o melhor ROI Técnico (Retorno sobre Investimento Tecnológico) do Brasil. A lógica é simples: em regiões saturadas, a terra já atingiu seu preço máximo. No Acre, a valorização patrimonial corre em paralelo com o ganho de produtividade. Se a eficiência cresce a ritmos de três dígitos, o valor intrínseco de cada hectare segue a mesma trajetória.
Além disso, esse crescimento é o maior exemplo de intensificação sustentável. Através do sistema de sucessão Soja-Milho, o estado agora utiliza 160% de sua área ocupada produzindo duas safras no mesmo solo e no mesmo ano. O uso da tecnologia permitiu que a produção explodisse sem a necessidade de abertura de novas áreas, convertendo pastagens degradadas em lavouras de alta rentabilidade. Somado à Rota do Pacífico, que coloca o grão acreano 57% mais perto da Ásia do que o grão do Sudeste, o estado se posiciona como o corredor logístico e produtivo mais eficiente da Amazônia.
O Acre de 2025 é, estatisticamente e tecnicamente, a fronteira agrícola que mais se valoriza nos grandes blocos de produção do país. Um estado que aprendeu a produzir com excelência e que agora lidera a corrida pela produtividade vertical no Brasil.
Governo do Estado atua na recuperação de pontes e ramais atingidos por enxurradas
Durante o inverno amazônico, diversas regiões do Acre enfrentam volumes intensos de chuva, que impactam diretamente a infraestrutura rural. Diante desse cenário, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), tem intensificado as ações para recuperar e reestruturar ramais e pontes afetados pelas cheias, assegurando o acesso das comunidades e a continuidade do escoamento da produção.
A Seagri redirecionou uma escavadeira hidráulica, que realizava serviços de açudagem em ramais voltados aos produtores rurais, para apoiar as ações emergenciais. O maquinário foi disponibilizado às prefeituras com o objetivo de auxiliar na recuperação das pontes afetadas.
Todo o trabalho visa garantir que a população e os produtores da localidade enfrentem menos dificuldades de acesso. Uma das principais bandeiras do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis é assegurar o direito de ir e vir, conforme previsto na Constituição Federal.
O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca que a Seagri se mantém permanentemente à disposição para atender às demandas sociais e assegurar o bem-estar da população acreana em todo o estado.
“A presença do Estado é indispensável neste momento. Ao oferecer apoio aos moradores da zona rural, conseguimos fortalecer a produção dos pequenos agricultores que vivem nesses ramais, além de proporcionar mais qualidade de vida às famílias do campo”, afirma o gestor.
Por conta do alerta de novas chuvas para as próximas semanas, o Estado permanece à disposição para reforçar os cuidados e a assistência a cada cidadão acreano. Com isso, a comunidade rural segue sendo monitorada e acompanhada de forma contínua.
Educação ambiental aproxima diálogo sobre resíduos sólidos com idosos do Calafate
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou, nesta terça-feira (3), uma ação de educação ambiental voltada aos idosos que frequentam o Centro de Convivência Cosme Morais, localizado na região do Calafate.
O encontro foi conduzido pela Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal e teve como foco o diálogo sobre o descarte irregular de resíduos sólidos e a importância da coleta seletiva. A iniciativa surgiu após o registro de diversas denúncias atendidas pela fiscalização ambiental da Semeia, relacionadas à disposição inadequada de resíduos na região.
A partir desse cenário, a educação ambiental entrou como ferramenta estratégica para sensibilizar e orientar a comunidade, promovendo informação de forma acessível e participativa. A escolha do Centro de Convivência foi pensada justamente por ser um espaço já frequentado pelos moradores, onde os idosos se sentem acolhidos, seguros e à vontade para dialogar.
Durante a atividade, o Grupo Sementes Sonoras contribuiu com momentos musicais, tornando o encontro mais leve e interativo. Também houve a distribuição de mudas ornamentais produzidas no Viveiro do Horto Florestal, incentivando o cuidado com o meio ambiente e o embelezamento dos espaços comunitários.
De acordo com a educadora ambiental Karoline Ferrari, a ação reforça o papel da educação ambiental como aliada da fiscalização. “Quando a gente chega para conversar, ouvir e orientar, o cuidado com o território passa a ser coletivo. Trabalhar esse tema em um espaço de convivência fortalece o vínculo com a comunidade e amplia o alcance da informação”, destacou.
A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em ações integradas de educação ambiental, fiscalização e diálogo com a população, reforçando o compromisso com a gestão adequada dos resíduos e a melhoria da qualidade de vida nos bairros da capital.
Produção de mel no Acre cresce 33% em 2025 e estado investe R$ 560 mil no fortalecimento da cadeia
Governo investiu R$ 560 mil na cadeia produtiva; Senador Guiomard lidera volume com mais de 3,8 toneladas e apicultora conquista prêmio nacional
A cadeia produtiva do mel no Acre registrou aumento de 33% na produção entre 2024 e 2025, passando de 9 para 12 toneladas, segundo levantamento da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre (UCP-REM) e da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Atualmente, o programa conta com 436 produtores cadastrados nos territórios do Alto e Baixo Acre, Juruacá e Tarauacá-Envira, distribuídos em 13 municípios.
O município de Senador Guiomard lidera a produção, com 3.850,20 kg de mel, seguido por Rio Branco (3.685,70 kg) e Bujari (3.292,20 kg). Xapuri e Plácido de Castro também se destacam no cenário estadual. Até junho de 2025, o governo do Acre investiu mais de R$ 560 mil em assistência técnica, capacitação e fornecimento de equipamentos, como caixas melíponas, centrífugas e kits de manejo.
Entre as iniciativas que fortalecem a apicultura local estão as Casas do Mel, com unidade já em operação em Senador Guiomard e outras previstas para Bujari e Xapuri, e o Selo D’Colônia, que confere identidade sanitária e cultural aos produtos artesanais.
O setor também vem ganhando reconhecimento nacional: a produtora Maria Paulino da Silva, do Ramal Belo Jardim 3, conquistou o 3º lugar na categoria méis refrigerados no Concurso Nacional de Méis de Abelhas Nativas, realizado no Rio de Janeiro.
Líderes de produção (2025):
-
Senador Guiomard: 3.850,20 kg
-
Rio Branco: 3.685,70 kg
-
Bujari: 3.292,20 kg
-
Xapuri e Plácido de Castro também se destacam
Ações de fomento:
-
Entrega de equipamentos: Caixas melíponas, centrífugas, kits de manejo;
-
Capacitação: Mais de 180 produtores treinados em boas práticas;
-
Infraestrutura: Casa do Mel já funciona em Senador Guiomard, com unidades previstas para Bujari e Xapuri;
-
Certificação: Selo D’Colônia (lançado em 2023) confere identidade sanitária e cultural ao mel artesanal.
A meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) é uma atividade de baixo impacto ambiental e alta inclusão social, praticada principalmente por agricultores familiares e comunidades tradicionais.
A Seagri projeta atingir 20 toneladas/ano até 2027 e ampliar a exportação para outros estados, aproveitando o potencial da biodiversidade amazônica para méis especiais.
O crescimento sustentável da apicultura no Acre mostra como políticas públicas direcionadas podem transformar uma atividade tradicional em uma cadeia de valor estruturada, gerando renda no campo sem desmatamento – um modelo em sintonia com a bioeconomia da floresta em pé.
