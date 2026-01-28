Em manutenção: saiba até quando serviços do INSS ficarão fora do ar

A suspensão de alguns serviços digitais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou na noite dessa terça-feira (27/1) e seguirá até 31 de janeiro. O sistema do Meu INSS (site e aplicativo) e a Central Telefônica 135 estarão fora do ar temporariamente devido a uma manutenção para melhorias no meio virtual.

O INSS ainda informou que o atendimento presencial nas agências da instituição também estará suspenso durante este período. A paralisação temporária das atividades virtuais do INSS foi anunciada pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

“A medida é necessária para a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços”, informou o Dataprev.

Segundo a Dataprev informou ao Metrópoles, a paralisação não tem relação com vazamentos ou inconsistência de dados. “As ações envolvem a migração de dados para uma plataforma tecnológica mais atual, que amplia a capacidade de evolução e sustentabilidade das soluções”, afirmou a empresa.

Para minimizar os transtornos, o INSS afirma que antecipou atendimentos que estavam previstos entre 28 e 30 de janeiro, por meio da realização de mutirões.