Cotidiano
Em manutenção: saiba até quando serviços do INSS ficarão fora do ar
A suspensão de alguns serviços digitais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou na noite dessa terça-feira (27/1) e seguirá até 31 de janeiro. O sistema do Meu INSS (site e aplicativo) e a Central Telefônica 135 estarão fora do ar temporariamente devido a uma manutenção para melhorias no meio virtual.
O INSS ainda informou que o atendimento presencial nas agências da instituição também estará suspenso durante este período. A paralisação temporária das atividades virtuais do INSS foi anunciada pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.
“A medida é necessária para a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços”, informou o Dataprev.
Segundo a Dataprev informou ao Metrópoles, a paralisação não tem relação com vazamentos ou inconsistência de dados. “As ações envolvem a migração de dados para uma plataforma tecnológica mais atual, que amplia a capacidade de evolução e sustentabilidade das soluções”, afirmou a empresa.
Para minimizar os transtornos, o INSS afirma que antecipou atendimentos que estavam previstos entre 28 e 30 de janeiro, por meio da realização de mutirões.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Cotidiano
Ação rápida da Polícia Civil liberta motorista refém e recupera produtos furtados em Cruzeiro do Su
Ainda na tentativa de evasão, um dos criminosos, armado, efetuou um disparo de arma de fogo, ocasião em que o policial civil revidou a injusta agressão, agindo dentro dos limites da legalidade e da legítima defesa
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, realizou uma ação rápida na madrugada de terça-feira, 28, que resultou na libertação de um motorista de aplicativo mantido como refém, além da recuperação integral de diversos produtos furtados de um estabelecimento comercial no município.
Diante da situação flagrancial, um oficial investigador de polícia realizou intervenção imediata e tentou abordar os suspeitos. Ao perceberem a presença policial, os criminosos empreenderam fuga utilizando um veículo, dando início a um acompanhamento tático por parte da equipe, seguindo rigorosamente os protocolos operacionais para cessar a ação criminosa.
Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle do veículo e colidiram contra um muro nas proximidades do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na Avenida Boulevard Thaumaturgo. Ainda na tentativa de evasão, um dos criminosos, armado, efetuou um disparo de arma de fogo, ocasião em que o policial civil revidou a injusta agressão, agindo dentro dos limites da legalidade e da legítima defesa.
Apesar da resistência armada, os criminosos conseguiram fugir antes da chegada das demais equipes. No local, os policiais recuperaram todos os produtos subtraídos do estabelecimento comercial, bem como o veículo pertencente à vítima, além de confirmar a libertação do motorista de aplicativo, que foi localizado em segurança.
A ocorrência contou ainda com a apreensão das armas utilizadas no crime, incluindo arma de fogo, arma branca e outros instrumentos empregados na ação delituosa. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio, e todo o material foi encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação para identificação e responsabilização dos envolvidos.
Comentários
Cotidiano
Vídeo mostra PM enfrentando lama e rio para atender tentativa de homicídio na zona rural de Sena Madureira
Patrulha Rural do 8º Batalhão percorreu ramais alagados e atravessou o Rio Macauã para resgatar vítima; autor do crime fugiu pela mata
Um vídeo captado pela redação registra os obstáculos enfrentados pela Patrulha Rural do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) durante uma missão na zona rural de Sena Madureira. As imagens mostram policiais atravessando o Rio Macauã e percorrendo quilômetros de ramais lamacentos para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no ramal do Paraíso na última segunda-feira (27).
A equipe, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, resgatou a vítima, mas o autor da agressão conseguiu fugir pela mata ao perceber a aproximação da guarnição. O cenário de dificuldades se agrava durante o inverno amazônico, quando chuvas intensas tornam estradas intransitáveis e isolam comunidades.
Apesar das condições, os militares seguiram até o local, reforçando a presença do Estado em áreas remotas. O vídeo também chama atenção para a necessidade de investimentos em infraestrutura rural, essencial para segurança pública, acesso à saúde, educação e escoamento da produção.
Veja vídeo:
Comentários
Cotidiano
Governo apoia criação da Associação de Indústrias do Parque Industrial de Rio Branco
A proposta é melhorar a gestão do espaço e otimizar as políticas públicas, além de criar um ambiente mais organizado e eficiente
Ampliar as melhorias necessárias, fortalecer o trabalho institucional e criar uma governança conjunta com maior eficiência. Foi com esses objetivos que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), apoiou a criação da Associação de Indústrias do Parque Industrial (Aipi) de Rio Branco. O ato de fundação da nova entidade foi realizado na tarde de terça-feira, 27, na sede da Cooperativa dos Extrativistas do Acre (Cooperacre) na capital.
O espaço é um dos principais polos produtivos do estado, com cerca de 42 indústrias em operação. Juntas, as empresas são responsáveis pela geração de cerca de mil empregos diretos. Além do apoio dado no processo de criação da Aipi, o Estado também prestou consultorias que auxiliaram na construção do estatuto da instituição e outras questões legais. A proposta é melhorar a gestão do espaço e otimizar as políticas públicas, além de criar um ambiente mais organizado e eficiente.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que a associação fortalecerá a capacidade de planejamento e execução de ações. “Esse modelo consolida uma parceria estratégica, criando instrumentos públicos e privados para fortalecer a gestão do nosso parque. É um avanço importante na forma como o poder público e a iniciativa privada dialogam. Quando há organização e união, o associativismo cria bases para ampliar mais a geração de emprego e renda”.
Nomeado presidente da Aipi, o empresário Carlos Rocha ressaltou que o apoio institucional do governo foi decisivo para a criação da entidade. Ele destacou que a presença do Estado confere legitimidade e incentiva a adesão de novos empresários. “Quando o governo participa, a associação ganha força e credibilidade. Ela está nascendo com 11 filiados. Mas vamos potencializar e chamar outras empresas do parque para que possamos alcançar a totalidade”, disse.
Já Manuel Monteiro, superintendente da Cooperacre e associado da nova instituição, destacou que o associativismo é uma ferramenta para enfrentar desafios comuns. Segundo ele, a organização coletiva permite buscar soluções conjuntas para demandas recorrentes. “A união ajuda a organizar reivindicações e a dialogar de forma mais eficiente com o poder público. Isso é vantajoso, coletivamente, por dar mais força às reivindicações. Teremos muitas boas conquistas”.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.