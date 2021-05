Segundo informações repassadas, um jovem indígena foi baleado no município de Mâncio Lima, pelo próprio amigo, em uma área rural da cidade.

De acordo com um internauta que preferiu não se identificar, o jovem indígena foi pescar e caçar com alguns amigos, na pescaria beberam uma garrafa de 51, que teria sido comprada pelos jovens. Embriago e com raiva, um dos rapazes pegou uma espingarda e deu alguns tiros no amigo.

A delegacia de Polícia Civil foi procurada para poder passar mais detalhes sobre o caso e confirmar a veracidade da informação, porém até a publicação dessa matéria não obtivemos contato com o delegado.

