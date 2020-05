Em live, PSL lança a pré-candidatura do vereador Chabel Saady por Brasiléia

Por: Jorge Natal - Jornalista

O Partido Social Liberal (PSL) lançou neste final de semana, através de uma live, no facebook, a pré-candidatura de Chabel Saady, de 34 anos, para prefeito de Brasiléia. O evento contou com a participação do presidente estadual, Pedro Valério, da presidente municipal, Liane Rocha, e de candidatos a vereador. “Vamos reconstruir Brasiléia e tirá-la do subdesenvolvimento”, comprometeu-se o político, que é considerado um dos melhores vereadores do município.

Motivado e feliz com a escolha, ele destacou a enorme responsabilidade e fez agradecimentos. “Agradeço ao PSL por me prestigiar e me confiar esta tão nobre missão. Somos um município com vocação econômica para o agronegócio, mas, por termos uma posição geográfica estratégia, precisamos incentivar a instalação de indústrias porque dispomos de as vantagens e incentivos iguais à cidade de Manaus”, propôs o pré-candidato, ressaltando que um dos seus principais compromissos é com a geração de empregos.

Em caravana pelo interior, Pedro Valério destacou o crescimento legenda, o seu conteúdo programático, além das qualidades do pré-candidato. “Somos um dos maiores partidos do Brasil e o que mais cresceu no Acre. Defendemos um projeto de desenvolvimento voltado para a geração de riquezas, o liberalismo na economia, mas com responsabilidade social. O Charbel é o único ficha limpa, preparado e comprometido com este município e a sua gente”, declarou o dirigente.

