o Partido Social Liberal – PSL, realizou no estilo Bolsonaro, o lançamento da candidatura do pré-candidato a prefeito pelo município de Brasiléia na tarde desta sexta-feira, dia 14, o vereador agora sem partido, Chabel Reis Saady, que foi eleito pelo Partido Progressista (PP).

Como já foi anunciado anteriormente, pelo município de Epitaciolândia, o jovem empresário Everton Soares, já vem se fortalecendo para que possa se consolidar de vez ao pleito de outubro próximo.

Chabel anunciou sua saída do PP na terça-feira passada, durante a sessão, mas, não anunciou pra qual partido iria, dizendo que iria se pronunciar posteriormente através de carta aos seus eleitores, o que não aconteceu até o momento.

Em um Live para cerca de 50 expectadores, no estilo Bolsonaro enquanto fazia parte da sigla, o presidente do Partido no Acre, Pedro Valério Araújo, fez ressalvas as candidaturas que estão lançando no Estado, dizendo que o PSL precisa chegar no poder o mais rápido possível.

