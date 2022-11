Em jogo marcado pelo excesso de cautela, México e Polônia empatam

O Atlético-MG visita o Goiás, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (30) no estádio da Serrinha, tendo o objetivo de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Rádio Nacional.

O Galo chega ao confronto após empatar duas partidas consecutivas: 2 a 2 com o Coritiba no Brasileiro e 1 a 1 com o Independiente del Valle na Libertadores. Desta forma, o grande objetivo da equipe comandada pelo técnico Turco Mohamed é conquistar os três pontos para se isolar na ponta da classificação (posição que atualmente divide com o Santos com sete pontos).

💪🏾 Treino desta sexta-feira encerrou a preparação da equipe para o jogo contra o Goiás: https://t.co/y3O7kfyGSg#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/rsaEs5NZ8y — Atlético (@Atletico) April 29, 2022

Diante do Goiás a expectativa da equipe mineira é de um jogo muito difícil, como afirmou o goleiro Everson em entrevista coletiva: “Jogar na Serrinha, um bom estádio, mas acanhado, apertado. É o segundo jogo do Goiás lá. Eles não venceram o primeiro, pois acabaram tomando o empate no último lance contra o Palmeiras. É se preparar para um jogo perigoso, com uma equipe que virá querendo buscar a vitória a todo custo, como nós também”.

Para esta partida o Turco Mohamed não poderá contar com quatro nomes, o volante Allan, com desgaste físico, os atacantes Keno, que se recupera de cirurgia no olho, e Savarino, que está sendo vendido para o Real Salt Lake (Estados Unidos), e o lateral Dodô, que operou o joelho.

Se o Atlético-MG mira o topo da tabela, o Goiás tenta deixar o Z4 (o Esmeraldino ocupa a 18ª posição com apenas um ponto). Um desafio da equipe é lidar com os desfalques, como os atacantes Luiz Filipe, com lesão de ligamento no joelho esquerdo, e Vinícius, com lesão muscular na Coxa Esquerda.

Preparação finalizada! ✅ O #MaiorDoCentroOeste finalizou hoje a preparação para o confronto de amanhã, diante do Atlético-MG. 📸 Rosiron Rodrigues | Goiás EC#Brasileirão2022 pic.twitter.com/rR6X2wsrG8 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 29, 2022

Segundo o técnico Jair Ventura, em entrevista coletiva após a derrota de 3 a 2 para o Avaí na última rodada, os desfalques existem, mas não podem servir como desculpa para um resultado negativo: “Tenho 11 dias de clube e cinco jogadores machucados. Ainda não tive tempo para treinar a equipe. Mas reitero que confio muito nesse elenco, apesar de ser enxuto”.

Uma possível novidade do Goiás para o jogo contra o Galo é o zagueiro Sidimar, apresentado na última quinta-feira (28). O zagueiro de 29 anos estava no Athletic-MG e afirma estar pronto para a possibilidade de estrar diante do Galo: “Estou à disposição do professor Jair e venho trabalhando muito durante os últimos anos para buscar essa oportunidade. Se ele optar por mim, vou dar o meu melhor para ajudar e buscar as vitórias. Esperamos neutralizar o Atlético-MG e sair com a vitória”.

