Em jogo de quatro gols, Corinthians e Botafogo empatam no Brasileirão

No jogo que encerrou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo empataram em 2 x 2, na Neo Química Arena. Raniele e Gustavo Henrique fizeram os gols do Timão. Já Cuiabano e Jordan Barrera marcaram para o Glorioso.

Com o resultado, os paulistas subiram para a nona posição, com 46 pontos. Já os cariocas, estão em quinto, agora com 59.

Veja como foi a partida

Com apenas sete minutos de jogo, o Corinthians abriu o placar. O Timão pressionou a saída de bola do Botafogo, Raniele roubou a bola de Newton e passou para Dieguinho. Ele devolveu para o volante, que estufou as redes.

No restante do primeiro tempo, os paulistas foram melhores, com mais de 60% de posse de bola, sete finalizações e criaram jogadas perigosas. Os cariocas tinham dificuldades para atacar e chutaram apenas uma vez para o gol.

Já na segunda etapa, aos 15, o Glorioso empatou. Em jogada que se iniciou no campo defensivo do Botafogo, a bola ficou com Montoro na intermediária. O argentino avançou e passou para Cuiabano, que finalizou na saída de Hugo Souza para igualar o placar.

Seis minutos depois, os cariocas viraram o jogo. Após cobrança de escanteio, os visitantes mantiveram a posse da bola. Montoro passou para Alan, que cruzou para a área. A defesa do Corinthians não conseguiu afastar e Jordan Barrera acertou bonita finalização para colocar o Glorioso em vantagem.

Confira o lance:

Aos 37, após minutos de pressão, o Corinthians empatou o confronto. Vitinho recebeu de Mateuzinho no lado direito, driblou dois jogadores adversários, avançou com a bola e passou para Gustavo Henrique, na pequena área, fazer o segundo gol do Timão.

Próximas partidas

Na quarta-feira (3/12), às 19h, o Corinthians enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. Já na quinta-feira (4/12), às 19h30, o Botafogo joga contra o Cruzeiro, no Mineirão.