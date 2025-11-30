Conecte-se conosco

Em jogo de quatro gols, Corinthians e Botafogo empatam no Brasileirão

Publicado

15 minutos atrás

em

Alexandre Schneider/Getty Images

No jogo que encerrou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo empataram em 2 x 2, na Neo Química Arena

No jogo que encerrou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo empataram em 2 x 2, na Neo Química Arena. Raniele e Gustavo Henrique fizeram os gols do Timão. Já Cuiabano e Jordan Barrera marcaram para o Glorioso.

Com o resultado, os paulistas subiram para a nona posição, com 46 pontos. Já os cariocas, estão em quinto, agora com 59.

Veja como foi a partida

Com apenas sete minutos de jogo, o Corinthians abriu o placar. O Timão pressionou a saída de bola do Botafogo, Raniele roubou a bola de Newton e passou para Dieguinho. Ele devolveu para o volante, que estufou as redes.

No restante do primeiro tempo, os paulistas foram melhores, com mais de 60% de posse de bola, sete finalizações e criaram jogadas perigosas. Os cariocas tinham dificuldades para atacar e chutaram apenas uma vez para o gol.

Já na segunda etapa, aos 15, o Glorioso empatou. Em jogada que se iniciou no campo defensivo do Botafogo, a bola ficou com Montoro na intermediária. O argentino avançou e passou para Cuiabano, que finalizou na saída de Hugo Souza para igualar o placar.

Seis minutos depois, os cariocas viraram o jogo. Após cobrança de escanteio, os visitantes mantiveram a posse da bola. Montoro passou para Alan, que cruzou para a área. A defesa do Corinthians não conseguiu afastar e Jordan Barrera acertou bonita finalização para colocar o Glorioso em vantagem.

Confira o lance:

Aos 37, após minutos de pressão, o Corinthians empatou o confronto. Vitinho recebeu de Mateuzinho no lado direito, driblou dois jogadores adversários, avançou com a bola e passou para Gustavo Henrique, na pequena área, fazer o segundo gol do Timão.

Próximas partidas

Na quarta-feira (3/12), às 19h, o Corinthians enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. Já na quinta-feira (4/12), às 19h30, o Botafogo joga contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Lionel Messi estabelece novo recorde mundial em título do Inter Miami

Publicado

16 minutos atrás

em

30 de novembro de 2025

Por

Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images

Jogador com mais Bolas de Ouro na história, Lionel Messi se isolou como o maior assistente da história do futebol

Mais do que o título da Conferência Leste da MLS, com o Inter Miami, Lionel Messi estabeleceu um novo recorde na história do futebol. Após assistência contra o New York City, em jogo válido pela liga dos Estados Unidos, o argentino ultrapassou Puskás e se isolou como o maior garçom da história, com 405 passes para gol.

O Inter Miami homenageou o recordista de Bolas de Ouro pelo Instagram. “Outro recorde quebrado. Simplesmente Lionel Messi”, descreveu o clube. O húngaro conta com 404 assistências. O terceiro é Pelé, com 369.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, foi outro a prestar homenagem ao atleta. “Apenas mais um marco lendário para Messi”, descreveu.

Inter Miami é campeão da Conferência Leste da MLS após goleada

Lionel Messi levantou mais um troféu na carreira. O argentino liderou o time do Inter Miami ao título da Conferência Leste da MLS, nesse sábado (29/11), após goleada por 5 x 1 sobre o New York City. Apesar do resultado elástico, o ex-Barcelona não balançou as redes, mas deu uma assistência.

Com a vitória, a equipe se classificou para a final da MLS. O adversário será o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller. Como teve melhor campanha na temporada regular, o time de Messi vai decidir o torneio nacional em casa.

Sem balançar as redes, Messi viu Tadeo Allende brilhar. O argentino, emprestado pelo Celta de Vigo, marcou três vezes. O primeiro foi marcado aos 14 minutos, de perna direita. Nove minutos depois, de cabeça, o atacante ampliou a vantagem. Ele fechou o hat-trick aos 44 do segundo tempo, com um golaço de cavadinha.

Os outros gols do Inter Miami foram marcados por Segovia e Silvetti, que recebeu assistência de Messi. Haak diminuiu para o New York City.

Veja o momento em que o Flamengo levanta o troféu da Libertadores

Publicado

1 dia atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 x 0, com gol de Danilo, e se tornou tetracampeão da Libertadores da América

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 x 0, com gol de Danilo, e se tornou tetracampeão da Libertadores da América

O Flamengo levantou o troféu da Libertadores da América! Alejandro Domingos, presidente da Conmebol, foi o responsável por entregar a taça para Arrascaeta e Bruno Henrique. Com o título em 2025, os dois atletas se tornaram tricampeões continentais.

Danilo marcou o único gol do jogo aos 21 minutos do segundo tempo. Arrascaeta cobrou escanteio para área, e o zagueiro subiu mais alto para estufar as redes. Com a vitória, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Filipe Luís entra para uma seleta lista que conta apenas com Renato Gaúcho no Brasil. O ex-jogador levantou o troféu tanto como atleta, quanto como técnico.

O Palmeiras, com a derrota, se tornou o clube brasileiro com mais derrotas em finais. São quatro vice-campeonatos.

Flamengo se isola como maior campeão brasileiro na Libertadores

Publicado

1 dia atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1x 0 neste sábado (29/11), com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores

Hector Vivas/Getty Images

Tetracampeão da Libertadores! No Brasil, apenas o Flamengo pode comemorar esta marca. O time comandado pelo técnico Filipe Luís conquistou o título da competição neste sábado (29/11) ao derrotar o Palmeiras por 1 x 0 na decisão. Com a vitória diante do rival paulista, o Mengão torna-se o primeiro time brasileiro a vencer o torneio quatro vezes.

Relembre os títulos:

  • Libertadores de 1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa-CHI (ida), Cobreloa-CHI 1 x 0 Flamengo (volta) e Flamengo 2 x 0 Cobreloa-CHI (desempate)
  • Libertadores de 2019: Flamengo 2 x 1 River Plate
  • Libertadores de 2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Filipe Luís

Um dos principais responsáveis por fazer o Flamengo atingir essa marca é o treinador Filipe Luís. O ex-lateral-esquerdo, ídolo do clube, retornou ao Rubro-Negro para iniciar sua carreira como técnico e já alcança o topo da América. Desde que assumiu, trouxe a quarta taça para a Gávea. Após as conquistas de 1981, 2019 e 2022, o time carioca volta a conquistar o maior título continental da América do Sul, superando as três conquistas de outros grandes clubes brasileiros.

Maiores Campeões Brasileiros

Com a conquista em 2025, o Flamengo se isola como único tetracampeão da competição. Apesar disso, outros quatro times brigam para dividir o posto com o Mengão. Confira a lista de maiores campeões brasileiros na história da Libertadores:

  • Flamengo – 4 títulos
  • Palmeiras – 3 títulos
  • São Paulo – 3 títulos
  • Santos – 3 títulos
  • Grêmio – 3 títulos
  • Cruzeiro – 2 títulos
  • Internacional – 2 títulos
  • Vasco da Gama, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Botafogo – 1 título

