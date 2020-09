Rudá Moreira, da CNN, em Brasília

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello disse nesta terça-feira (8) que a vacinação contra a Covid-19, deve começar em janeiro.

“A previsão é que a vacina chegue pra nós a partir de janeiro. Em janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo”, afirmou, em resposta ao questionamento feito por uma youtuber mirim convidada por Jair Bolsonaro para “entrevistar” os ministros durante a reunião do Conselho de Governo, no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira (8).

Atualmente, três vacinas contra o novo coronavírus estão sendo testadas no Brasil: a de Oxford, na Fiocruz, a chinesa Coronavac, no Instituto Butantan, e a da Pfizer, em São Paulo e na Bahia.

O imunizante britânico e o chinês estão em fases mais avançadas e, se forem aprovados em fase 3, devem ser distribuídos para a população no começo de 2021.

