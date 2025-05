Em hospital do Acre, idoso do Amazonas com câncer no fígado recebe órgão de doadora de Rondônia: ‘Milagre’

O número 102 representa, para a numerologia, sucesso pessoal e realizações individuais. Coincidentemente, acreditando ou não nesta ferramenta, foi isto o que ocorreu com o pecuarista Elson Wanderley de França, de 61 anos. Ele é de Enviara (AM), recebeu uma nova chance de vida no Acre através do sistema de doação de órgãos e tornou-se o 102º transplantado de fígado do sistema público de Saúde do estado, tendo sido o terceiro somente em 2025.