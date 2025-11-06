Em fase de finalização, governadora em exercício Mailza visita obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri

A vice-governadora Mailza Assis prestigiou, na tarde desta quarta-feira, 5, o desfile cívico-militar em comemoração aos 33 anos de emancipação política de Marechal Thaumaturgo. O evento reuniu autoridades, alunos, professores e centenas de moradores na Rua Cinco de Setembro, em frente à Praça Central Odom do Vale, marcando o encerramento de uma semana de festividades que celebraram a história e o desenvolvimento do município.

O desfile teve início com a apresentação do Destacamento de Fronteira 61º BIS do Exército Brasileiro, seguido pela fanfarra da Escola Estadual Justiniano de Serpa. Em seguida, creches, escolas municipais e estaduais, profissionais da educação, Associação de Pais de Crianças Atípicas, Associação de Mulheres Negras e Associação de Parteiras, secretarias de Saúde e de Obras, além dos desbravadores que encantaram o público com coreografias, homenagens e demonstrações de civismo e amor à cidade.

Mailza destaca compromisso com a cidade e celebra conquistas

Durante o evento, a vice-governadora parabenizou o povo thaumaturguense pela data e destacou as conquistas recentes do município, resultado da parceria entre o governo do Estado, a prefeitura e a bancada parlamentar.

“Parabéns, população querida de Marechal Thaumaturgo. Que alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial. Hoje assinamos quatro ordens de serviço de obras importantes nas áreas de infraestrutura, agricultura, saneamento e educação. São 33 anos de prosperidade e avanços que refletem o trabalho do prefeito Valdélio [Furtado], da nossa bancada e do governo do Estado, sempre presente com investimentos. Deixo também o abraço do nosso governador Gladson Camelí e o seu compromisso com a nossa juventude, com as nossas crianças, com as famílias acreanas, com o produtor rural e com a nossa população indígena. Todas as pessoas são importantes e é por vocês que nós trabalhamos incansavelmente”, afirmou Mailza.

A vice-governadora ressaltou ainda o carinho da população e a importância de manter viva a tradição cívica e cultural do município. “É uma felicidade imensa participar deste momento, que fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho de ser thaumaturguense”, completou.

Prefeito relembra a história de Marechal

O prefeito Valdélio Furtado destacou, em seu discurso, a importância histórica do município e da data, que também celebra os 121 anos da conquista do território do município, por meio de luta armada contra militares peruanos, conflito que marcou a consolidação do território acreano.

“Em 1804, aqui atrás, uma trincheira estava acontecendo, uma guerra entre brasileiros e peruanos, pessoas perderam a vida aqui para conquistar esse território, para hoje nós termos o direito de ter esse espaço. Comemorar o aniversário da nossa cidade é lembrar de todos que lutaram para que este pedaço de terra fosse do Brasil. Então, no dia 5 de novembro é comemorada essa independência política, e nós estamos felizes por isso, porque nós somos um povo forte, que acredita, que aprendeu a viver com as adversidades, com as dificuldades de logística. Hoje é só festa”, disse o prefeito.

Furtado também relembrou os investimentos anunciados pela manhã para o município, como a chegada do asfalto à cidade e a construção de uma escola, além de ações voltadas à agricultura e à cafeicultura.

O desfile contou com a presença do prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, que parabenizou a cidade e destacou os avanços alcançados nas últimas décadas. Também participaram os prefeitos de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Acrelândia; os secretários de Estado Jonathan Donadoni (Casa Civil) e Luiz Calixto (Secretaria de Governo); além dos deputados federais Zezinho Barbary e Antônia Lúcia, e dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães.

Pertencimento

Entre os moradores que acompanharam o desfile, o sentimento foi de orgulho. A jovem Antônia Rayca Costa resumiu o clima de emoção. “É maravilhoso, dá para se arrepiar. Ver as escolas, as bandas, os nossos familiares participando é algo que mexe com a gente. É o orgulho de ser thaumaturguense”, disse.

Semana de festividades e encerramento com show

A programação pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo se estendeu por seis dias, com atividades esportivas, cívicas, culturais e de lazer, além de feira de artesanato, apresentações artísticas e homenagens aos pioneiros. As comemorações se encerram nesta quinta-feira com a escolha da Miss e Mister Thaumaturgo 2025 e shows musicais, incluindo o artista nacional Wglemerson Lima.

