Em entrevista, governadora em exercício Mailza destaca investimentos em 2025 e planos da gestão para 2026
A governadora em exercício Mailza Assis participou, na tarde desta sexta-feira, 2, do programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, em Rio Branco, onde apresentou um balanço da gestão governamental em 2025.
Durante a entrevista, abordou as emendas parlamentares destinadas ao Acre no período em que atuou como senadora da República, o trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os caminhos que a gestão pretende seguir em 2026.
O apresentador Astério Moreira fez uma breve introdução destacando a quantidade de ações em andamento no estado, muitas delas viabilizadas por emendas parlamentares de autoria de Mailza Assis. Um trabalho descrito como discreto, mas que tem gerado impactos diretos e beneficiado grande parte da população acreana.
“Astério, me sinto muito realizada em ter ajudado o nosso querido Acre enquanto senadora, especialmente após a eleição do governador Gladson Camelí. Nos quatro anos em que estive no Parlamento, destinei mais de R$ 570 milhões em emendas para os municípios acreanos, recursos que até hoje beneficiam a população por meio de programas como o Juntos pelo Acre, Mães pela Ciência e Guarda-Roupa Social, além de investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, esporte e lazer”, destacou Mailza.
Por meio dos programas Juntos pelo Acre e Guarda-Roupa Social, a governadora em exercício afirmou ter conhecido de perto a realidade dos 22 municípios acreanos, garantindo atendimentos conforme as necessidades específicas de cada localidade. As ações também alcançaram comunidades rurais e aldeias indígenas, assegurando cobertura com serviços de saúde e assistência social em todo o estado.
Ao ser questionada sobre sua relação com o governador Gladson Camelí, Mailza destacou que o vínculo é baseado no respeito, na lealdade e no trabalho conjunto. “Minha relação com o governador Gladson é muito tranquila, fincada no respeito, na lealdade e em muito trabalho em prol do povo acreano. Ocupo este cargo graças à confiança que temos um no outro, e isso é essencial na política para garantir um governo próspero, cuja principal preocupação é desenvolver o Estado e melhorar a vida da população”, ressaltou.
Ao fazer um balanço das ações governamentais em 2025, a governadora em exercício destacou os investimentos em infraestrutura, com obras estruturantes em ramais, estradas e aeródromos. Somente o Deracre movimentou R$ 684.844.507,37 em investimentos, incluindo a entrega da Ponte da Sibéria e da estrada da variante que liga o município de Xapuri. Na área da saúde, a governadora em exercício ressaltou a construção da Maternidade Marieta Cameli, com investimento superior a R$ 100 milhões, ampliando significativamente o atendimento materno-infantil e pediátrico no estado.
Ao encerrar a entrevista, Mailza falou sobre o futuro da gestão, a continuidade do governo Gladson Camelí quando assumir o comando do Executivo estadual, o desenvolvimento das ações programadas para 2026, seu posicionamento sobre o processo eleitoral que ocorre neste ano, a visão sobre possíveis alianças políticas e deixou uma mensagem de otimismo, desejando um excelente ano de 2026 a todos os acreanos.
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.
Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.
No Acre, adolescente perdido na mata volta para casa graças aos fogos do Réveillon
Foi graças aos fogos do réveillon que Gustavo Soares de Souza, de 15 anos, que estava perdido na mata na comunidade do rio Breu, em Marechal Thaumaturgo, conseguiu sair da floresta, nesta quinta-feira, 1, muito debilitado após passar cinco dias perdido na mata.
O jovem saiu para caçar com um tio e se perdeu. Ele contou que ficou caminhando e correndo, sem comer. Atravessou vários igarapés até chegar à margem do Breu, onde pediu socorro a pessoas que passavam de barco.
Gustavo contou aos familiares que, na noite da virada do ano, ouviu fogos de artifício e marcou a direção do som com um galho de árvore e, pela manhã, seguiu caminhando naquela direção, o que o levou até o rio, onde foi encontrado. Ele está muito debilitado, sem conseguir caminhar, com ferimentos graves nos pés e dificuldades na fala e comunicação.
Uma tia do adolescente disse que fez contato com órgãos públicos de Marechal Thaumaturgo, mas não houve apoio ou mobilização oficial para as buscas ou atendimento médico. A família transportou Gustavo de barco até a sede do município em busca de atendimento médico, já que o acesso à comunidade é difícil e depende exclusivamente de embarcações. O município, que fica na fronteira com o Peru, é um dos municípios mais isolados do Acre.
Em 2025, no Vale do Juruá, 11 pessoas se perderam na mata. A maioria estava caçando.
Prefeito de Rio Branco inicia 2026 com agenda voltada à limpeza da cidade pós-cheia e atendimento às famílias atingidas
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, iniciou a agenda oficial de 2026 nesta sexta-feira (2) com visitas às áreas afetadas pelas recentes inundações, reforçando o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana e o atendimento às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre. A agenda contou com a presença do vice-prefeito Alysson Bestene, da primeira-dama Kelen Bocalom, dos secretários municipais João Marcos Luz e Tony Roque, além do presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira.
Logo nas primeiras horas da manhã, o prefeito esteve nos bairros Base e Cadeia Velha, onde já tiveram início os serviços de limpeza após a redução do nível do rio. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que mantém equipes de emergência atuando de forma permanente, especialmente nas áreas centrais e turísticas da capital.
“Nós temos uma equipe de emergência que cuida, de domingo a domingo, da parte central da cidade e das áreas turísticas, como a Praça da Revolução e o Calçadão da Gameleira. Essas regiões são constantemente monitoradas por determinação do prefeito Tião Bocalom”, destacou o secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.
Em seguida, o prefeito visitou a Escola Estadual Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, que atualmente abriga famílias desabrigadas pela enchente. No local, 12 famílias, totalizando 52 pessoas, estão acolhidas provisoriamente. Durante a visita, o gestor compartilhou o café da manhã com os abrigados, levando pães e conversando com as famílias.
A dona de casa Leni Martins, moradora do bairro 6 de Agosto, elogiou o atendimento prestado pela prefeitura.
“Estou aqui desde domingo e o atendimento da prefeitura está ótimo, muito bom. Estão cuidando da gente da melhor forma possível”, afirmou.
Atualmente, cinco abrigos seguem ativos no município. Com o nível do Rio Acre em processo de vazante, marcando 12,91 metros nesta sexta-feira, os serviços de limpeza já foram iniciados nos bairros centrais da capital.
Durante a agenda, o prefeito ressaltou que o início do ano é marcado por muito trabalho, especialmente na organização da cidade após o período de cheias. Segundo ele, a gestão tem priorizado o acolhimento e o cuidado com as famílias afetadas, que estão sendo abrigadas temporariamente em escolas da rede pública.
Bocalom também agradeceu a parceria do Governo do Estado e destacou que a expectativa é de que, nos próximos meses, as famílias possam retornar às suas residências ou sejam realocadas de forma definitiva e segura. A prefeitura já se prepara para iniciar o processo de realocação das famílias atingidas.
A previsão é que, em cerca de seis meses, essas famílias sejam beneficiadas com unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de parceria entre a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal e a Prefeitura de Rio Branco. O município investiu aproximadamente R$ 25 mil por unidade, além de custear a infraestrutura e realizar a doação dos terrenos.
Nas áreas que serão desocupadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará ações de recuperação ambiental, incluindo monitoramento e, se necessário, o cercamento dos espaços para evitar novas ocupações irregulares.
Como medida preventiva, o prefeito anunciou que a gestão municipal planeja construir mais de duas mil unidades habitacionais até o final de 2027. Somadas às mais de mil unidades previstas pelo Governo do Estado, as moradias beneficiarão principalmente famílias que vivem em áreas de risco, às margens de igarapés e rios.
“As famílias que sofrem todos os anos com esse problema das alagações começarão a ser retiradas dessas áreas e levadas para moradias dignas. Temos casas sendo construídas pelo programa 1001 Dignidades e pelo Minha Casa, Minha Vida, com o apoio da prefeitura. Nosso compromisso é levar dignidade para essas pessoas”, afirmou o prefeito.
As secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Educação e Cuidados com a Cidade atuam de forma integrada para garantir acolhimento, atendimento e suporte às famílias afetadas.
O secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, assegurou que o calendário escolar não sofrerá prejuízos.
“O planejamento do ano letivo está mantido, com início das aulas até o dia 30 de janeiro. A utilização temporária de uma escola não comprometerá o andamento da educação no município”,“Na Secretaria de Educação, mantemos o planejamento para a retomada das aulas e o início do ano letivo, no mais tardar, até o dia 30 de janeiro. Diante desse evento ocorrido em dezembro, houve a necessidade de uso de uma escola, mas vamos retomar ao longo de janeiro para finalizar até o dia 30, sem que a educação tenha qualquer prejuízo para nossos alunos.” destacou Alysson.
