A deputada Vanda Milani-juntamente com o secretário de Estado do Meio Ambiente(SEMA), Israel Milani, José Francisco Thum (presidente do Idaf-Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre) e José Lucenildo (diretor administrativo do Idaf ), esteve em audiência nesta quinta-feira, 11, em Brasília, com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(MAPA),Tereza Cristina.

Durante o encontro, o secretário Israel Milani apresentou o Plano de Concessão Florestal do Estado, através do qual serão abertas as concessões florestais de 235 mil/ha nas florestas públicas do Complexo Florestal do Gregório(abrangendo Floresta Estadual do Gregório, Floresta Estadual do Mogno e Floresta Estadual do Liberdade).

O secretário destacou tratar-se de um sonho de mais de 20 anos que o Governo Gladson Cameli vem desburocratizando e promovendo o desenvolvimento cada vez maior do setor florestal. “Esta concessão florestal vai gerar ao Estado mais de R$ 10 milhões /ano de recursos próprios. Sem contar que hoje o setor madeireiro gera mais de 3 mil empregos e com a abertura destas concessões vão se instalar indústrias que ,sem dúvida alguma, farão o setor florestal despontar”. A ministra se colocou à disposição, e agora irão ser realizados os contatos com os técnicos para o preparativo das concessões florestais com o apoio do serviço florestal brasileiro.

Por seu lado a deputada Vanda Milani fez uma solicitação de apoio à agricultura familiar em favor da chegada de calcário no Acre para ser distribuído aos pequenos agricultores. “Hoje temos mais de 51 mil propriedades abaixo de 4 módulos fiscais de 400/ha e este benefício chegará a estas famílias”, acrescentou a parlamentar. Tereza Cristina assegurou que tão logo seja votado o Orçamento da União, a solicitação de Vanda Milani será acatada.

O secretário do Meio Ambiente, a deputada e o presidente do Idaf, agradeceram o trabalho do Mapa em favor da aprovação do parecer pela Comissão Científica das Organização Mundial de Saúde Animal(OIE) do pleito de certificação internacional de área livre de aftosa sem vacinação para o Estado do Acre e outros entes federados integrantes do Bloco 1.

Por seu lado, Francisco Thum apresentou o projeto de fortalecimento do Idaf, que em sua gestão conseguiu adquirir todo o maquinário de infraestrutura e viaturas numa parceria do MAPA com o Governo do Estado. Thum apresentou um projeto de implementação para fortalecimento da instituição a fim de poder contar com o suporte de barcos, caminhonetes e quadricíclos para garantir um trabalho em benefício ao produtor e a pecuária acreana. E ainda solicitou drones para fortalecimento do trabalho do Idaf.

Por fim, Vanda Milani reconheceu todo o empenho e esforço do MAPA em favor da concessão florestal, e em prol da pecuária e agricultura acreanas.

