Em Cruzeiro do Sul, sistema do Detram descobre fraude em venda de habilitação falsa

Nesta sexta-feira (15), a Polícia Civil em parceria com o Detran do Acre, desarticulou uma quadrilha que atuava dentro da Ciretran de Cruzeiro do Sul. A investigação teria iniciado após denúncia do próprio Detran após o sistema identificar uma pessoa tentando burlar o sistema.

Segundo informou o delgado Vinicius Almeida, responsável pelas investigações, um servidor que trabalhava numa empresa que presta serviços a Ciretran de Cruzeiro do Sul, estava vendendo habilitações para pessoas que não tinha capacidade de realizar a prova teórica, o servidor então, fazia a prova para estas pessoas.

“O servidor que prestava serviço ao Detran, e que tentou burlar o sistema já foi interrogado, e a pessoa que comprou também já foi ouvida. Os dois já foram indiciados. E afirmo para que as pessoas não caiam neste conto de fadas, ou serão responsabilizadas. Estamos realizando uma auditoria para saber quais pessoas mais foram beneficiadas por este esquema”, informou o delegado.

A diretora do Detran (AC), Tainara Martins, disse que o a autarquia tem um serviço de investigação 24h por dia, e que impossível burlar o sistema. “Dentro do Detran temos um serviço de investigação, e qualquer pessoa que tente burlar o sistema nos iremos identificar. E as pessoas que tentam fraudar a habilitação, iremos identificar e informar a polícia civil. Está pessoa que tentou burlar o sistema, presta serviço terceirizado, e estava facilitando para que outras pessoas realizassem a prova, quanto ele mesmo estava fazendo”, reiterou.

Os acusados já foram ouvidos pelo delegado e foram enquadrados nos crimes de falsidade ideológica, e poderão pegar de 1 a 5 anos de reclusão por fraudar documentos públicos.

