Em Cruzeiro do Sul, Polícia Militar apreende 11 quilos de pasta base de cocaína

Assessoria de Comunicação da PMAC

Guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), apreendeu na tarde desta quinta-feira, 22, onze quilos de pasta base de cocaína. O fato ocorreu na rua 05 de Novembro, em Cruzeiro do Sul. Duas pessoas foram presas.

A equipe se encontrava de serviço durante a “Operação Hórus”, do programa “V.I.G.I.A.”, quando realizou uma abordagem a um veículo Ônix, de cor branca. Durante as buscas foram encontrados onze quilos de pasta base de cocaína, no porta-malas do veículo.

Ainda durante a abordagem, constatou-se que um dos abordados seria foragido da justiça amazonense. A dupla que se encontrava no veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.