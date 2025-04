Em Cruzeiro do Sul, mulher pede ajuda nas redes sociais após enfrentar sérias dificuldades; entenda

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) resultou na apreensão de armamentos, munições e mercúrio em áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no município de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. A ação ocorreu na última sexta-feira (11), durante uma fiscalização nas margens e calha do rio Fresco, afluente do rio Xingu.

Durante a operação, garimpeiros fugiram de um dos acampamentos ao perceberem a aproximação dos agentes. No local, foram encontrados cerca de 200 cartuchos de diversos calibres, entre eles .556, 9mm, .38, .22, 20 e 28, além de seis armas de fogo, incluindo um fuzil calibre .556. Os agentes também apreenderam quatro quilos de mercúrio, embarcações, motores, peças de dragas de extração de ouro e uma antena de internet via satélite, evidenciando o uso de tecnologia avançada pelos criminosos.

Em outro ponto da operação, uma draga em processo de montagem foi localizada. Os responsáveis foram identificados, ouvidos e liberados. Aproximadamente dois mil litros de combustível, além de veículos e equipamentos usados na extração de ouro, foram inutilizados.

Segundo a Polícia Federal e a Funai, o garimpo ilegal tem causado danos significativos ao meio ambiente, especialmente pela contaminação do rio Fresco com sedimentos e mercúrio. A Terra Indígena Kayapó tem sido alvo constante de atividades ilícitas, que ameaçam tanto o equilíbrio ambiental quanto a saúde e o modo de vida das comunidades indígenas da região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários