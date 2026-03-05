Acre
Em Cruzeiro do Sul, governo do Acre e parceiros lançam campanha Compra Premiada para fortalecer o comércio local
Fortalecendo o comércio e incentivando o consumo local, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), a Associação Rede Ativa e outras instituições do setor empresarial, realizou nesta quarta-feira, 4, em Cruzeiro do Sul, o lançamento da campanha Compra Premiada, iniciativa que busca impulsionar as vendas e valorizar as empresas do município.
A solenidade, realizada na sede da Acecs, no centro da cidade, reuniu empresários, parceiros e representantes de instituições ligadas ao setor produtivo. O momento marcou o início oficial da campanha e destacou a importância da união entre poder público e iniciativa privada para fortalecer o comércio local, incentivar o consumo nas empresas da região e movimentar a economia do município, gerando oportunidades e promovendo o desenvolvimento econômico.
Com uma série de ações voltadas ao fortalecimento do setor empresarial, ao estímulo da competitividade e à ampliação de circulação de recursos no comércio local, a iniciativa busca estimular o desenvolvimento das empresas participantes, ao promover benefícios tanto para os empresários quanto para os consumidores, que poderão concorrer a prêmios ao realizar compras nos estabelecimentos credenciados. A campanha também pretende ampliar a adesão de novas empresas, convidando empreendedores a fazerem parte da ação e fortalecer o comércio local. Aos consumidores, a orientação é procurar as empresas credenciadas para participar da campanha e concorrer às premiações ao realizar suas compras.
De acordo com o presidente da Acecs, Jairo Bandeira, a campanha representa uma importante estratégia para incentivar a participação dos empreendedores. “Estamos muito satisfeitos com essa campanha, pois ela coincide com um período pós-carnaval, tradicionalmente marcado por uma queda nas vendas em nosso comércio. A campanha visa impulsionar as vendas, atraindo clientes por meio das promoções e prêmios. Acreditamos que essa iniciativa gerará um impacto positivo nos clientes, incentivando-os a frequentar nossos estabelecimentos”, disse.
O empresário frisou que a campanha se estende ao longo do mês de março, oferece diversos prêmios e é aberta a todos os empreendedores, associados ou não. Após realizar o cadastro, o estabelecimento recebe um kit de mídia e mil cupons da associação. Assim, clientes que fizerem compras acima de R$50 nas empresas participantes poderão concorrer às premiações.
Para o lançamento, 45 empresas já aderiram à campanha, com expectativa de que novos empreendimentos também passem a integrar a ação ao longo do período. Além desta edição, a previsão de novas campanhas em datas festivas ao longo do ano, ampliando as oportunidades de participação para empresários e consumidores.
O titular da Seict, Assurbaníbal Mesquita, ressaltou que “essa iniciativa, idealizada pelo governo Gladson Camelí, visa apoiar e fomentar o comércio em um período de sazonalidade, marcado por uma diminuição nas vendas. Considerando a importância do comércio na geração de empregos, a campanha, em parceria com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, busca fortalecer o setor, estimular o consumo e motivar os empresários locais”, frisou.
O gestor também confirmou o desafio estabelecido pelo governo: “Queremos expandir a campanha para as empresas dos bairros, abrangendo o maior número possível de estabelecimentos. A equipe de coordenação, em conjunto com a Associação Comercial, está trabalhando para concretizar essa meta. A campanha, que se inicia oficialmente agora, convida as empresas e comércios de Cruzeiro do Sul a aderir, oferecendo cupons aos seus clientes como incentivo às vendas”.
Mesquite ressalta que governo tem atuado para formalizar, capacitar e fortalecer o ambiente de negócios de modo geral. “Além do avanço do agronegócio, do crescimento industrial no Juruá e da expansão da cadeia do café, a ação também busca apoiar o comércio, setor considerado essencial para a geração de empregos no estado”, relata.
Empresários do município avaliam a campanha como uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos negócios e atrair novos clientes. “A campanha é extremamente relevante para impulsionar o comércio local e ainda oferece aos consumidores a oportunidade de concorrer a prêmios. Já percebemos uma movimentação positiva nas vendas em diferentes estabelecimentos participantes, tornando a iniciativa democrática e benéfica para comerciantes e consumidores”, atestou Célia Petry, sócia do Grupo Maju.
Consumidor aprova
Para o morador da Vila Liberdade, situada às margens da BR-364, Manoel da Silva, aprovou : “Costumamos comprar alguns alimentos aqui na cidade que não encontramos em nossa região, principalmente em períodos mais difíceis, como o inverno, quando a variedade de produtos diminui. Considero a premiação muito vantajosa; saber que alguns estabelecimentos oferecem esse benefício incentiva ainda mais as compras, já que existe a possibilidade de ganhar bons prêmios”.
Premiação atrativa
A campanha contará com uma premiação diversificada, organizada em diferentes categorias, ampliando as oportunidades de contemplação para os consumidores participantes. Entre os prêmios previstos estão:
Ação 1 – Prêmios Estrela:
• 1 bicicleta elétrica 500W
• 1 moto Biz ES, 0 km, com emplacamento
• 1 moto 150cc, 0 km, com emplacamento
Ação 2 – Kit Cozinha (único ganhador):
• 1 micro-ondas
• 1 jogo de panelas com 10 peças
• 1 fogão a gás de 5 bocas, com acendimento automático
• 1 conjunto de mesa com 4 cadeiras
• 1 refrigerador Frost Free Inverter
Ação 3 – Kit Conforto (único ganhador):
• 1 ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, com instalação inclusa
• 1 cama box king
• 1 roupeiro de casal
Ação 4 – Prêmios individuais:
• 1 air fryer 6,5L
• 1 purificador de água
• 1 máquina de lavar roupas 17L
• 1 televisão smart 55”
• 1 ar-condicionado split 12.000 BTUs, com instalação inclusa
• 1 freezer horizontal 500L
• 5 cupons premiados no valor de R$ 1 mil cada
• 1 estofado
The post Em Cruzeiro do Sul, governo do Acre e parceiros lançam campanha Compra Premiada para fortalecer o comércio local appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Nível do Rio Acre apresenta queda e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Defesa Civil registrou 8,23 metros na medição desta quinta-feira e apenas 1 mm de chuva nas últimas 24 horas
Comentários
Acre
Governo do Acre atualiza regras da política de Governo Digital
Decreto reforça oferta de serviços públicos online, transparência e integração entre sistemas da administração estadual
Comentários
Acre
Governo do Acre divulga resultado definitivo de perícia médica para candidatos PCD da Educação
Lista confirma candidatos considerados aptos no seletivo simplificado da rede estadual de ensino
Você precisa fazer login para comentar.