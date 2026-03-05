Em Cruzeiro do Sul, governo do Acre e parceiros lançam campanha Compra Premiada para fortalecer o comércio local

Fortalecendo o comércio e incentivando o consumo local, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), a Associação Rede Ativa e outras instituições do setor empresarial, realizou nesta quarta-feira, 4, em Cruzeiro do Sul, o lançamento da campanha Compra Premiada, iniciativa que busca impulsionar as vendas e valorizar as empresas do município.

A solenidade, realizada na sede da Acecs, no centro da cidade, reuniu empresários, parceiros e representantes de instituições ligadas ao setor produtivo. O momento marcou o início oficial da campanha e destacou a importância da união entre poder público e iniciativa privada para fortalecer o comércio local, incentivar o consumo nas empresas da região e movimentar a economia do município, gerando oportunidades e promovendo o desenvolvimento econômico.

Com uma série de ações voltadas ao fortalecimento do setor empresarial, ao estímulo da competitividade e à ampliação de circulação de recursos no comércio local, a iniciativa busca estimular o desenvolvimento das empresas participantes, ao promover benefícios tanto para os empresários quanto para os consumidores, que poderão concorrer a prêmios ao realizar compras nos estabelecimentos credenciados. A campanha também pretende ampliar a adesão de novas empresas, convidando empreendedores a fazerem parte da ação e fortalecer o comércio local. Aos consumidores, a orientação é procurar as empresas credenciadas para participar da campanha e concorrer às premiações ao realizar suas compras.

De acordo com o presidente da Acecs, Jairo Bandeira, a campanha representa uma importante estratégia para incentivar a participação dos empreendedores. “Estamos muito satisfeitos com essa campanha, pois ela coincide com um período pós-carnaval, tradicionalmente marcado por uma queda nas vendas em nosso comércio. A campanha visa impulsionar as vendas, atraindo clientes por meio das promoções e prêmios. Acreditamos que essa iniciativa gerará um impacto positivo nos clientes, incentivando-os a frequentar nossos estabelecimentos”, disse.

O empresário frisou que a campanha se estende ao longo do mês de março, oferece diversos prêmios e é aberta a todos os empreendedores, associados ou não. Após realizar o cadastro, o estabelecimento recebe um kit de mídia e mil cupons da associação. Assim, clientes que fizerem compras acima de R$50 nas empresas participantes poderão concorrer às premiações.

Para o lançamento, 45 empresas já aderiram à campanha, com expectativa de que novos empreendimentos também passem a integrar a ação ao longo do período. Além desta edição, a previsão de novas campanhas em datas festivas ao longo do ano, ampliando as oportunidades de participação para empresários e consumidores.

O titular da Seict, Assurbaníbal Mesquita, ressaltou que “essa iniciativa, idealizada pelo governo Gladson Camelí, visa apoiar e fomentar o comércio em um período de sazonalidade, marcado por uma diminuição nas vendas. Considerando a importância do comércio na geração de empregos, a campanha, em parceria com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, busca fortalecer o setor, estimular o consumo e motivar os empresários locais”, frisou.

O gestor também confirmou o desafio estabelecido pelo governo: “Queremos expandir a campanha para as empresas dos bairros, abrangendo o maior número possível de estabelecimentos. A equipe de coordenação, em conjunto com a Associação Comercial, está trabalhando para concretizar essa meta. A campanha, que se inicia oficialmente agora, convida as empresas e comércios de Cruzeiro do Sul a aderir, oferecendo cupons aos seus clientes como incentivo às vendas”.

Mesquite ressalta que governo tem atuado para formalizar, capacitar e fortalecer o ambiente de negócios de modo geral. “Além do avanço do agronegócio, do crescimento industrial no Juruá e da expansão da cadeia do café, a ação também busca apoiar o comércio, setor considerado essencial para a geração de empregos no estado”, relata.

Empresários do município avaliam a campanha como uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos negócios e atrair novos clientes. “A campanha é extremamente relevante para impulsionar o comércio local e ainda oferece aos consumidores a oportunidade de concorrer a prêmios. Já percebemos uma movimentação positiva nas vendas em diferentes estabelecimentos participantes, tornando a iniciativa democrática e benéfica para comerciantes e consumidores”, atestou Célia Petry, sócia do Grupo Maju.

Consumidor aprova

Para o morador da Vila Liberdade, situada às margens da BR-364, Manoel da Silva, aprovou : “Costumamos comprar alguns alimentos aqui na cidade que não encontramos em nossa região, principalmente em períodos mais difíceis, como o inverno, quando a variedade de produtos diminui. Considero a premiação muito vantajosa; saber que alguns estabelecimentos oferecem esse benefício incentiva ainda mais as compras, já que existe a possibilidade de ganhar bons prêmios”.

Premiação atrativa

A campanha contará com uma premiação diversificada, organizada em diferentes categorias, ampliando as oportunidades de contemplação para os consumidores participantes. Entre os prêmios previstos estão:

Ação 1 – Prêmios Estrela:

• 1 bicicleta elétrica 500W

• 1 moto Biz ES, 0 km, com emplacamento

• 1 moto 150cc, 0 km, com emplacamento

Ação 2 – Kit Cozinha (único ganhador):

• 1 micro-ondas

• 1 jogo de panelas com 10 peças

• 1 fogão a gás de 5 bocas, com acendimento automático

• 1 conjunto de mesa com 4 cadeiras

• 1 refrigerador Frost Free Inverter

Ação 3 – Kit Conforto (único ganhador):

• 1 ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, com instalação inclusa

• 1 cama box king

• 1 roupeiro de casal

Ação 4 – Prêmios individuais:

• 1 air fryer 6,5L

• 1 purificador de água

• 1 máquina de lavar roupas 17L

• 1 televisão smart 55”

• 1 ar-condicionado split 12.000 BTUs, com instalação inclusa

• 1 freezer horizontal 500L

• 5 cupons premiados no valor de R$ 1 mil cada

• 1 estofado































The post Em Cruzeiro do Sul, governo do Acre e parceiros lançam campanha Compra Premiada para fortalecer o comércio local appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários