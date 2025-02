Em Cruzeiro do Sul, bebê de 2 meses é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após suspeita de engasgamento

Com a produção comprometida, a banana que chega ao mercado apresenta qualidade inferior, aumentando a insatisfação dos consumidores

Quem nunca usou a expressão “precinho de banana” para se referir a algo barato? Em Cruzeiro do Sul, essa frase já não faz sentido. Nos últimos meses, o preço da fruta disparou, pegando consumidores de surpresa.

Em alguns pontos da cidade, um ‘palma’ de banana pode custar entre R$ 8 e R$ 10, um aumento significativo que levou moradores a repensarem a compra.

Elieso Lima, morador do bairro Aeroporto Velho, chegou a desistir da compra já no caixa da venda ao ver o valor do produto.

“Vou ter que seguir o conselho do presidente Lula. A esse preço, por mim, vai apodrecer na prateleira. Coloquei duas palmas na sacola e já deu 10 reais. Há poucos dias era 4 reais a palma”, desabafou.

A banana é um dos alimentos mais consumidos na região, mas fatores como exportação, enchentes e secas contribuíram para a alta no valor.

O aumento no preço da banana tem múltiplas causas:

Exportação para outras regiões: A fruta passou a ser enviada para Rio Branco e outras cidades, reduzindo a oferta local.

Cheias do Rio Juruá: Enchentes recentes destruíram muitos bananais na região ribeirinha.

Seca de 2023: A estiagem prolongada afetou a produção, reduzindo ainda mais a oferta.

Adelmar Barbosa, 65 anos, produtor da comunidade Carlota, relatou as dificuldades enfrentadas:

“As últimas alagações do Rio Juruá mataram boa parte das minhas plantas. Além disso, o pouco que conseguimos colher enfrenta dificuldades para chegar até a cidade”, contou.

Com a produção comprometida, a banana que chega ao mercado apresenta qualidade inferior, aumentando a insatisfação dos consumidores.

