Adolescente de 14 anos é apreendida após agredir a mãe com faca em Cruzeiro do Sul

Menina, que tinha cortes nos braços feitos por ela mesma com gilete, discutiu com a mãe após ser proibida de ir a terreiro; caso foi registrado como violência doméstica

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida pela Polícia Militar na noite de sábado (20) após agredir a própria mãe com uma faca dentro de casa, no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul. Segundo o relato da mãe à PM, a filha queria ir a um terreiro de macumba e, ao ser impedida, partiu para a agressão.

Durante a discussão, a adolescente – que já portava uma faca na cintura – passou a atentar contra a vida da mãe, desferindo socos, chutes e pontapés. A genitora afirmou ter problemas de saúde e disse que episódios semelhantes são frequentes, deixando-a emocionalmente exaurida.

Ao ser localizada no quarto, a jovem segurava uma faca e estava com itens que aparentavam fazer parte de um ritual. Durante a averiguação, a polícia constatou que ela apresentava cortes nos braços, que, segundo seu próprio relato, teriam sido feitos por ela mesma com uma gilete.

A adolescente foi conduzida à delegacia junto com a mãe para registro do caso como violência doméstica. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância devem ser acionados para acompanhar a situação, que envolve risco físico, psicológico e possível automutilação.

