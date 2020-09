Luciano Tavares

A bancada do Republicanos no Congresso Nacional foi recebida nesta quarta-feira (2) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em um café da manhã no Palácio Alvorada, para conversar, entre outros assuntos, sobre a manutenção do Auxílio Emergencial e as reformas administrativa e tributária.

Base do governo no Congresso, o Republicanos se posiciona como parte integrante dos principais debates de interesse do país.

O deputado federal Manuel Marcos aproveitou a oportunidade com o presidente da República para pedir uma atenção especial ao Acre, especialmente no momento em que o Estado enfrenta dois graves problemas: a covid-19 e as queimadas.

“Intercedi junto ao presidente para que ele destaque equipes de combate a queimadas para o nosso estado. A situação é muito grave”, salientou o parlamentar, que relembrou a Bolsonaro que o Acre deu a ele o maior percentual de votação do Brasil.

Ao parlamentar, o presidente garantiu a manutenção do Seguro Defeso, disse estar “devendo uma visita” ao Acre e reafirmou que estará presente na inauguração da ponte do rio Madeira, na BR-364, em Rondônia, em outubro.

