Um adolescente identificado apenas como “De menor”, de aproximadamente 14 anos, foi encontrado morto, na tarde de quinta-feira (12), dentro de um açude no bairro Centro, no município de Bujari, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, um morador foi tomar banho em um açude e acabou encontrado o corpo do adolescente que estava amarrado pelas pernas, com o peito para baixo dentro da água e coberto por folhas e palhas.

O homem acionou a Polícia Militar, que esteve no local e ainda constatou que o corpo já estava em estado de decomposição. O cadáver foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco.

Ainda segundo a PM, a região onde o corpo foi encontrado é “dominada” por uma facção criminosa e no local impera a lei do silêncio. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil do Bujari.

