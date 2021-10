Em Brasília, Vanda Milani recebe vereadores de Cruzeiro do Sul

O presidente da Câmara dos Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney de Souza- acompanhado dos vereadores Leandro Cândido e Cristiano Rodrigues ,- esteve em Brasília, esta quinta-feira,30, no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade).No encontro, os vereadores agradeceram o empenho da deputada, que foi a parlamentar que mais alocou recursos a Cruzeiro do Sul em 2020.

Do montante assegurado pela deputada , CR$ 1,6 milhão foi para construção de 3 sistemas de abastecimento de água na Vila Santa Luzia , cuja obra já foi licitada e espera ordem de serviço para a implantação enquanto R$ 1.460 milhão foi enviado para asfaltamento do ramal da União(Vila Santa Luzia),obra que tem o projeto em elaboração pela Prefeitura. Já R$ 1,5 milhão foi garantido para custeio da saúde através do PAB (Programa de Assistência Básica) e R$ 500 mil foram alocados para construção de uma quadra sintética no bairro da Várzea, obra em processo de elaboração de projeto pela Prefeitura(que terá, alías, de ajustar o projeto até novembro sob pena de perder os recursos).

Vanda Milani conseguiu também R$ 300 mil para a aquisição(já licitada) de uma caminhonete que será entregue ainda este ano para o Sindicato da Pesca de Cruzeiro do Sul e ainda garantiu R$ 1 milhão para a construção de casas populares(projeto também em fase de elaboração pela Prefeitura local).A Diocese de Cruzeiro foi contemplada com R$ 580 mil para a construção de uma quadra de grama sintética para atender o Projeto Shalom (localizado no bairro da Lagoa)enquanto que as entidades sociais locais foram beneficiadas com R$ 550 mil para garantir a efetivação de seus trabalhos junto á população que vive em situação de vulnerabilidade social.

Solicitação

Os vereadores aproveitaram o encontro para solicitar recursos para a aquisição de uma caminhonete que vai ser utilizada por todos os integrantes do Legislativo municipal no atendimento à população. Sensibilizada, Milani se comprometeu em alocar R$ 250 mil em emenda impositiva para a compra do veículo que vai tornar mais ágil o trabalho dos vereadores junto a toda a comunidade local. “A população de Cruzeiro do Sul, assim como a de todo o Vale do Juruá, pode contar sempre com meu apoio e empenho no trabalho parlamentar. Trata-se de um compromisso firmado em meu mandato com toda esta comunidade ”, afirmou a parlamentar.