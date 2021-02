O prefeito Sérgio Lopes vem cumprindo agenda institucional em Brasília (DF) na busca de recursos para o município de Epitaciolândia.

Ele tem visitado os gabinetes dos parlamentares da bancada federal acreana no congresso nacional. O chefe do executivo epitaciolandense está visitando os gabinetes dos 8 parlamentares e visitou ainda o Gabinete do Senador Marcio Bittar, onde foi muito bem atendido.

Dentre as prioridades apontadas pelo prefeito, está a busca de recursos para infraestrutura do município e apoio a saúde. Lopes protocolou pedidos de emendas para o desenvolvimento e fortalecimento em todas as áreas.

No Gabinete do Senador Márcio Bittar o Prefeito fez vários pedidos de emendas para o Relator do orçamento, dentre eles o pedido da construção de uma 2ª ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia a fim de melhorar o tráfego entre a duas cidades, o senador ficou sensibilizado e bastante animado com a proposta, falou que vai verificar a possibilidade junto ao governo federal.

Ainda Seguindo a agenda Sérgio Lopes visitou os gabinetes do Deputado Federal Alan Rick, Perpetua Almeida e da Deputada Jessica Sales, ocasião que protocolou pedidos de emendas para o Município.

Em Breve mais notícias da agenda em Brasília.

