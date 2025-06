Em Brasília, governo se reúne com DNIT para tratar da necessidade de recuperação da BR-364

Em nota pública, Carlinho do Pelado solidariza-se com Aberson Carvalho, após pedido de afastamento por parte da presidente do TCE-AC

O prefeito do município de Brasiléia, Carlinho do Pelado, publicou uma Nota de Solidariedade ao atual Secretário Estadual de Educação do Acre, Aberson Carvalho, após o Tribunal de Contas do Estado, em decisão monocrática por parte da presidente, conselheira Dulce Benício, com base em representação do Ministério Público de Contas (MPC/AC), que apontou graves irregularidades estruturais em uma escola rural da comunidade Limueiro, no município do Bujari.

A presidente do TCE-AC, ao justificar a medida, destacou que a permanência do gestor à frente da pasta comprometeria a isenção e a eficácia das inspeções emergenciais que serão realizadas nas escolas rurais, além de inibir possíveis manifestações espontâneas de servidores.

O Governo do Acre se manifestou reafirmando seu respeito às instituições de controle externo e às regras do Estado Democrático de Direito.

A secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa, explicou que “o governo respeita a decisão, mas cada órgão tem a sua competência”. Segundo ela, “o Tribunal de Contas pode aplicar sanções como multas aos gestores públicos, mas não tem o poder de afastar um secretário de Estado de seu cargo”.

Nota de Solidariedade

O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado e a secretária Municipal de Educação Raíza Dias, vem de público manifestar irrestrito apoio e solidariedade ao secretário Estadual de Educação Aberson Carvalho, diante dos de inúmeros comentários tendenciosos e maldosos em decorrência de uma matéria jornalística exibida no programa fantástico no ultimo domingo 08 de junho.

Quem conhece a história de Aberson Carvalho, sabe do homem integro, honesto, que tem zelo pelo seu trabalho.

A educação no Acre, na gestão Aberson Carvalho tem alcançados índices positivos, desde a boa relação e diálogo franco, até a valorização da categoria nos 22 municípios acreanos, sem contar o cuidado com a infraestrutura de nossas unidades educacionais.

Infelizmente a realidade de nossa zona rural se difere de muitos outros estados, nossa malha viária de ramais mesmo com os trabalhos rotineiros das prefeituras, não conseguem garantir em muitas localidades a trafegabilidade de inverno a verão ocasionando situações como a apresentada em rede nacional.

Lamentamos que muita gente que conhece o trabalho abnegado do secretário Aberson Carvalho, um dos mais conceituados gestores das pastas governamentais, não se abrace a ele nesse momento delicado. A própria matéria mostrou que a secretária estadual de educação já trabalha para resolver essa realidade no mais curto espaço de tempo possível.

Conte com a minha solidariedade secretário Aberson, nós de Brasiléia, também enfrentamos a labuta diária para atender muitas escolas de difícil acesso em nosso município e somos testemunhas de que muitas vezes chegamos até essas unidades escolares por conta da parceria entre Estado e Município que se faz fundamental para garantir mais acessos de alunos às escolas, mais atenção aos servidores que são verdadeiros guerreiros e acima de tudo, mais pessoas alfabetizadas de norte a sul do nosso estado.

Brasiléia – Acre, 10 de junho de 2025.

Carlos Armando de Souza Alves

Prefeito de Brasiléia

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários