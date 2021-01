O governador Gladson Cameli viajou à capital do país, Brasília, e deverá solicitar ao governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o fechamento das fronteiras do Estado do Acre.

De acordo com informações repassadas por fontes do Palácio Rio Branco na tarde desta segunda-feira (25), Cameli está preocupado com a possível chegada da nova cepa do coronavírus.

Com isso, o governador deverá solicitar por meio de ofício, a autorização para fechar a fronteira do Acre com os países vizinhos, Bolívia e Peru, e também com os Estados do Amazonas e Rondônia.

Outro motivo para solicitar o fechamento da fronteiras é devido aos países vizinhos não terem iniciado a vacinação. Em razão disso, ele teme que estrangeiros furem a fila de forma ilegal e tome a vez de acreanos que residem no Estado.

O governador deverá seguir de Brasília a São Paulo em busca de comprar mais 1 milhão de doses da vacina que combate o coronavírus.

