Em Brasileia, Rio Acre apresenta vazante e registra 8,50 metros neste domingo

O coordenador da Defesa Civil, major Sandro Cordeiro, informou neste domingo, 28, que o nível do Rio Acre em Brasiléia, monitorado pelo órgão, já apresenta processo de vazante, após atingir o pico nas últimas horas. De acordo com Cordeiro, a medição mais recente, realizada na régua linimétrica, aponta que o nível das águas está em […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

Relacionado

Comentários