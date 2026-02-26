Cotidiano
Em Brasiléia, deputado federal Zé Adriano articula avanços bilaterais com senador boliviano
Nesta quinta-feira (26), O deputado federal Zé Adriano (PP- Acre) cumpriu agenda no município de Brasiléia, onde participou de reunião com o senador boliviano Freddy Castillo e lideranças empresariais da região de fronteira. O encontro marcou um importante passo no fortalecimento do diálogo entre Brasil e Bolívia, com foco no desenvolvimento econômico e na integração regional.
A reunião teve como principal objetivo dar boas-vindas ao novo governo boliviano e alinhar interesses comuns, especialmente com pautas que impactam diretamente grandes, médios e microempresários que atuam nas cidades fronteiriças.
Durante o encontro, o deputado apresentou demandas consideradas prioritárias para a região como as altas taxas cobradas a estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia, a viabilidade da implantação de um Porto Seco em território boliviano, medida que pode impulsionar a importação e exportação de mercadorias, fortalecendo a economia local.
O parlamentar ainda defendeu a possibilidade de facilitar a abertura de empresas por estrangeiros em Cobija, reduzindo entraves burocráticos e estimulando novos investimentos na fronteira.
“Esses encontros buscam discutir soluções para reduzir entraves, ampliar oportunidades comerciais e fortalecer a cooperação bilateral, na construção de ações conjuntas às limitações impostas pela dinâmica fronteiriça”, destacou o deputado.
Compromissos firmados
O senador Freddy Castillo assumiu o compromisso de dialogar com universidades bolivianas visando compreender os critérios que resultam as altas taxas aplicadas a estudantes estrangeiros, bem como se comprometeu a avaliar a viabilidade do Porto Seco, analisar medidas que facilitem a abertura de empresas por estrangeiros e fortalecer os canais formais entre os governos federais para consolidar a parceria bilateral.
Presença do setor produtivo
A reunião contou ainda com a participação de importantes lideranças empresariais da região, entre elas Edson Oliveira proprietário do Grupo J. Cruz; Teófilo Lessa, da TL Engenharia; Carlos Afonso Cipriano, presidente do Sinduscon e Claudenir de Araújo, vice-presidente do Creci, reforçando o compromisso do setor produtivo com o fortalecimento das relações comerciais transfronteiriças.
Comentários
Cotidiano
Sejusp promove capacitação em videomonitoramento e reconhecimento facial para servidores do Acre
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou, nos dias 24 e 25 de fevereiro, uma capacitação técnica voltada ao uso de tecnologias aplicadas ao monitoramento urbano. O treinamento foi realizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS) e reuniu profissionais responsáveis pela operação dos sistemas de videomonitoramento, reconhecimento facial e leitura de caracteres (OCR).
A formação foi direcionada especialmente aos servidores de Rio Branco e de Xapuri e Bujari, onde foram implantados recentemente novos equipamentos de monitoramento urbano. Ao longo dos dois dias, os participantes receberam instruções práticas sobre monitoramento em tempo real, gestão de eventos, extração de imagens, parametrização de alertas, uso do reconhecimento facial e operação dos sistemas de leitura de placas veiculares.
O diretor de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação da Sejusp, Paulo Felipe Leitão, destacou a importância do uso qualificado dessas ferramentas. “A tecnologia é uma aliada estratégica da Segurança Pública. Quando utilizamos sistemas de videomonitoramento, reconhecimento facial e leitura de caracteres de forma qualificada, conseguimos direcionar o efetivo para ações mais efetivas e orientadas. Em um cenário de demandas crescentes, investir em tecnologia não é substituir o policial, mas potencializar sua atuação”, afirmou.
A iniciativa visa garantir a correta utilização das tecnologias implantadas, padronizar os procedimentos operacionais e ampliar a efetividade das ações de prevenção ao crime e de apoio às investigações conduzidas pelas forças de segurança pública no estado.
A capacitação integra um esforço mais amplo do governo do Acre para modernizar a infraestrutura de segurança nos municípios acreanos, aproximando o interior do estado dos recursos tecnológicos já disponíveis na capital.
The post Sejusp promove capacitação em videomonitoramento e reconhecimento facial para servidores do Acre appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha
A diretoria do Rio Branco fechou a contratação do meia Thiago Dunha para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta estava atuando no São Raimundo, do Amazonas, e desembarca na capital acreana no sábado, 28. “Precisamos de um atleta para elevar o nosso nível ofensivo e o Dunha se encaixa nesse perfil. É uma contratação importante”, declarou o técnico Ulisses Torres. …
O post Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Comentários
Cotidiano
Jarder Machado conquista o ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro Sub-18
Depois de um empate por 20 a 20, a equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, venceu o time da escola Cristão de Barros, do Rio Grande do Norte, por 3 a 2 nos tiros de sete metros nesta quinta, 26, em Aracaju, Sergipe, e conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18.
“Esse é mais um resultado expressivo para o esporte escolar do Acre. As conquistas são importantes e motivam ainda mais o trabalho de todos os envolvidos no crescimento de todas as modalidades”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.
Clícia disputa o 7º
A equipe da Clícia Gadelha perdeu para o Colégio Objetivo, de Maringá, no Paraná, por 25 a 9, e vai disputar nesta sexta, 27, o 7º lugar no Brasileiro da Série Prata.
Você precisa fazer login para comentar.