Em Brasiléia, deputado federal Zé Adriano articula avanços bilaterais com senador boliviano

Nesta quinta-feira (26), O deputado federal Zé Adriano (PP- Acre) cumpriu agenda no município de Brasiléia, onde participou de reunião com o senador boliviano Freddy Castillo e lideranças empresariais da região de fronteira. O encontro marcou um importante passo no fortalecimento do diálogo entre Brasil e Bolívia, com foco no desenvolvimento econômico e na integração regional.

A reunião teve como principal objetivo dar boas-vindas ao novo governo boliviano e alinhar interesses comuns, especialmente com pautas que impactam diretamente grandes, médios e microempresários que atuam nas cidades fronteiriças.

Durante o encontro, o deputado apresentou demandas consideradas prioritárias para a região como as altas taxas cobradas a estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia, a viabilidade da implantação de um Porto Seco em território boliviano, medida que pode impulsionar a importação e exportação de mercadorias, fortalecendo a economia local.

O parlamentar ainda defendeu a possibilidade de facilitar a abertura de empresas por estrangeiros em Cobija, reduzindo entraves burocráticos e estimulando novos investimentos na fronteira.

“Esses encontros buscam discutir soluções para reduzir entraves, ampliar oportunidades comerciais e fortalecer a cooperação bilateral, na construção de ações conjuntas às limitações impostas pela dinâmica fronteiriça”, destacou o deputado.

Compromissos firmados

O senador Freddy Castillo assumiu o compromisso de dialogar com universidades bolivianas visando compreender os critérios que resultam as altas taxas aplicadas a estudantes estrangeiros, bem como se comprometeu a avaliar a viabilidade do Porto Seco, analisar medidas que facilitem a abertura de empresas por estrangeiros e fortalecer os canais formais entre os governos federais para consolidar a parceria bilateral.

Presença do setor produtivo

A reunião contou ainda com a participação de importantes lideranças empresariais da região, entre elas Edson Oliveira proprietário do Grupo J. Cruz; Teófilo Lessa, da TL Engenharia; Carlos Afonso Cipriano, presidente do Sinduscon e Claudenir de Araújo, vice-presidente do Creci, reforçando o compromisso do setor produtivo com o fortalecimento das relações comerciais transfronteiriças.

