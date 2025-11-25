Em Brasileia, Beatriz Cameli lança o livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”

Por Fernando Oliveira

O Centro Cultural de Brasileia recebeu, na noite desta segunda-feira, 24, uma grande solenidade para o lançamento do livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”, escrito pela professora, pesquisadora e ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Barroso Cameli, esposa do homenageado.

O evento reuniu autoridades, convidados, parceiros culturais e a comunidade em geral. Entre os presentes estavam o prefeito Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito Amaral do Gelo, o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, além dos vereadores Dhjailson Américo e Beto Dantas.

A realização do evento contou com o apoio fundamental da Academia de Letras de Brasiléia, da Prefeitura de Brasiléia, por meio do prefeito Carlinhos do Pelado, que não mediu esforços para a concretização da solenidade, e das equipes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e da Secretaria Municipal de Comunicação, além da equipe de produção, parceiros culturais, familiares e amigos que contribuíram de forma decisiva para que o lançamento se tornasse um momento marcante para toda a comunidade.

A obra apresenta um retrato afetivo e historicamente preciso sobre a trajetória do ex-governador Orleir Messias Cameli, considerado um dos maiores líderes políticos da história do Acre. Beatriz, nascida em 4 de abril de 1948, no distrito de Ibéria, no Peru, formou-se em Pedagogia com nota máxima em 1974 e dedicou sua vida à educação, à cultura e ao estudo das tradições. Casou-se com Orleir em 1979, em Lima, e mudou-se para Cruzeiro do Sul, onde se integrou completamente à região, tornando-se referência na área cultural e social.

Ao longo do livro de mais de 400 páginas, a autora resgata momentos marcantes da vida do marido, revelando o político determinado, o empresário audacioso, o pai e avô dedicado e o visionário que transformou sonhos em realizações concretas no Vale do Juruá e em todo o estado.

No livro, Beatriz apresenta também uma narrativa detalhada da origem de Orleir Cameli e de seu protagonismo no Acre, filho de imigrantes libaneses e cearenses, é reconhecido como um dos governadores mais importantes da história do estado, responsável por obras estruturantes e ações pioneiras que transformaram a vida de milhares de acreanos.

Durante a cerimônia, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou o valor histórico do livro e o legado deixado pelo ex-governador: “É uma honra recebermos esse lançamento em Brasileia. Este livro registra com sensibilidade e rigor a história de um homem que deixou obras fundamentais para o Acre. Uma das mais marcantes foi a pavimentação da BR-317, no trecho Brasileia Rio Branco, que tirou nossa cidade e outros municípios do isolamento. Quem viveu aquela época sabe que, no inverno, na maioria das vezes só era possível viajar em uma Toyota traçada. A pavimentação mudou nossa realidade e abriu caminho para o desenvolvimento da nossa região”, pontuou.

O prefeito também celebrou o protagonismo de Brasileia no cenário literário: “Brasileia é, com muita alegria, a cidade da literatura. Só este ano já celebramos quatro lançamentos: das professoras Dolores Paixão, Gislene Salvatierra, Ivana Cristina e agora este belíssimo trabalho sobre o governador Orleir Cameli, escrito pela professora Beatriz. Isso mostra a força criativa da nossa cidade e o compromisso com a preservação da história e da cultura”, disse ele.

Em um discurso emocionado, Beatriz Cameli agradeceu o apoio recebido e ressaltou a importância de preservar a memória do Acre. A obra escrita por quem compartilhou sonhos, desafios e conquistas com Orleir apresenta a essência de um líder que marcou gerações, sempre comprometido com o progresso e o bem do povo acreano.

Em seu trabalho, ela revela também diferentes dimensões de Orleir: o político firme, o empresário visionário, o pai e avô dedicado e o “Construtor de Utopias”, como define na obra.

O lançamento encerrou em clima de celebração cultural, reafirmando Brasileia como um dos polos literários mais ativos do Acre e valorizando, mais uma vez, a memória e a história do estado.

