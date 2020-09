Um casamento com a presença de dezenas de convidados foi realizado no início da noite deste domingo (6), em Boca do Acre (AM) em um cenário inusitado: um banco de areia no meio do rio Purus.

Ilhas de banco de areia surgem sempre nesta época de seca nos rios da amazônia. É natural banhistas usarem esses pontos para diversões nos fins de semana. A realização de casamento, porém, é algo completamente ímpar, daí a razão de ter chamado a atenção dos moradores da cidade a amazonense.

Como o banco de areia é usado, entre outras coisas, como campinho de futebol, para não atrapalhar a festa, os noivos resolveram isolar a área em que foram colocadas as cadeiras de plástico enfileiradas e o altar.

Na cidade, a criatividade dos noivos foi aplaudida pelos moradores.

*As fotos foram publicadas no Portal Boca do Acre AM.

