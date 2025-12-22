Cotidiano
Em benefício do contribuinte, Estado aumenta número de parcelas para pagamento de IPVA em 2026
Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br.
Com a chegada do fim de ano e o período de planejamento financeiro, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), divulgou novas regras para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2026. A nova regulamentação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22.
A medida permite o pagamento do imposto em cota única com desconto de 10% ou parcelado sem desconto. A novidade é que o número de parcelas aumentou de três para até cinco. Já a data de vencimento varia de acordo com o algarismo final da placa, conforme indicado na tabela abaixo.
“As medidas nos vencimentos do IPVA e a ampliação do parcelamento são resultado de estudos técnicos realizados pela equipe da Sefaz”, diz o secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes.
De acordo com o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, a iniciativa busca facilitar o planejamento financeiro do contribuinte acreano, especialmente no início do ano.
“O governo do Acre tem dialogado constantemente sobre políticas públicas que possam facilitar a vida das pessoas. Essa é mais uma conquista construída com diálogo institucional em benefício da sociedade”, afirma o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.
Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br. O pagamento do imposto deve ser realizado independente do recebimento da cobrança. O atraso em qualquer parcela veda a emissão da Certidão Negativa.
Comentários
Cotidiano
Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025
A dupla formada por Guilherme e Roberto venceu nesse sábado, 20, o Torneio Reis do Prainha Beach na categoria Sub-14. Dudu e Lorenzo terminaram em segundo e a dupla Vicente/Xuão ficou em terceiro.
“Reunimos os melhores atletas da categoria para realizar o torneio. A meta é continuar com esse trabalho para descobrir novos talentos para a modalidade no Estado”, declarou o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), professor Cláudio Baixinho.
Comentários
Cotidiano
Assermurb e HandFamilia são campeões do Estadual 2025
Assermurb, no feminino, e HandFamilia, no masculino, conquistaram neste domingo, 21, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) o título do Campeonato Estadual de Handebol, competição mais importante da temporada.
O torneio começou na sexta, 19, com jogos no ginásio Álvaro Dantas e no CIE e foi promovido durante todo o fim de semana. A competição fechou a temporada de 2025 da modalidade.
Pódio do Feminino
1º Assermurb
2º Recriança/HandFuturo
3º Galvez
Masculino
1º HandFamília
2º Galvez
3º Assermurb
Comentários
Cotidiano
Acre e Tocantins ficam fora do ranking das 100 cidades com maior PIB do país
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Acre e Tocantins são os únicos Estados brasileiros que não possuem nenhum município entre as 100 maiores economias do país. As informações constam no levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em 2023, publicado na última sexta-feira (19).
O estudo revela que a concentração da atividade econômica brasileira segue fortemente localizada nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, responderam juntos por 16,8% de todo o PIB nacional, liderando o ranking das cidades com maior impacto econômico.
Enquanto isso, nenhuma cidade acreana ou tocantinense aparece sequer entre as 100 maiores em termos de produção econômica, cenário que evidencia desigualdades regionais históricas e limitações estruturais enfrentadas pelos dois Estados.
No recorte ainda mais restrito das 25 cidades com maior participação no PIB, a ausência é ainda mais ampla na região Norte. De acordo com o IBGE, nenhum município nortista integra esse grupo, e Acre e Tocantins figuram na lista de Estados que não possuem cidades entre as maiores economias do país.
O levantamento também reforça a concentração econômica: as 25 maiores cidades brasileiras somam R$ 3,74 trilhões, o equivalente a 34,2% do PIB do país, enquanto Estados inteiros, como Acre e Tocantins, seguem sem representação entre os principais polos econômicos urbanos.
Você precisa fazer login para comentar.