Em audiência na Câmara, Prefeitura de Rio Branco reforça compromisso no enfrentamento à Síndrome Alcoólica Fetal
A Câmara Municipal de Rio Branco sediou, nesta segunda-feira (15), uma audiência pública dedicada à discussão da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de distúrbios neurológicos evitáveis em crianças no mundo. O encontro reuniu vereadores, representantes de coletivos de famílias, profissionais de saúde, autoridades do Ministério Público e contou com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths.
O secretário destacou que a atual gestão tem priorizado a reestruturação geral da saúde municipal, com medidas que envolvem desde melhorias nas unidades básicas até a criação de novos serviços especializados.
“Quando recebemos a missão de conduzir a Secretaria, o prefeito Tião Bocalom deixou claro o compromisso de avançar na saúde e não tem poupado esforços nesse sentido. Graças a essa visão, já conseguimos inaugurar o Ambulatório Materno Infantil, que atende gestantes de alto risco e crianças com transtornos, e estamos finalizando a entrega do CAPSi (Centro de Atenção Psicosocial Infanto-Juvenil), que vai possibilitar acompanhamento psicossocial às crianças e famílias que enfrentam a realidade da SAF”, afirmou.
O secretário reforçou também que o próximo desafio da gestão é investir em estratégias de comunicação e conscientização: “Diante desse primeiro ano à frente da Secretaria, nosso objetivo para 2026 é informar cada vez mais a população. Estou convencido de que, se não tivermos a sociedade do nosso lado e bem instruída, não conseguiremos avançar. O trabalho mais importante que podemos fazer é orientar as mulheres de forma clara: álcool e gravidez não combinam. Vamos trabalhar para que essa mensagem chegue a todas as famílias”, ressaltou.
A defensora da causa, Cleisa Cartaxo, representante de um coletivo de famílias que reúne mais de 60 casos de crianças e adolescentes com SAF, destacou que a sociedade precisa se engajar.
“Muitas dessas crianças são confundidas com diagnósticos como TEA e acabam sem o apoio adequado. Nosso papel é alertar a sociedade e cobrar políticas públicas que deem condições para que essas famílias tenham acompanhamento digno”, pontuou.
O promotor de justiça Ocimar Sales, do Ministério Público do Acre, ressaltou a importância da união de esforços para garantir dignidade às crianças e às mães.
“A conscientização é um papel fundamental não apenas do setor público, mas também do setor privado. Profissionais de saúde precisam estar atentos aos sinais e a sociedade deve abraçar essa causa. O Ministério Público se coloca como parceiro e continuará apoiando iniciativas como essa, que são pautas de saúde e de cidadania”, afirmou.
A audiência foi proposta pelo vereador André Kamai e contou ainda com a participação dos vereadores João Paulo, Zé Lopes, Eber Machado e do ex-vereador Rodrigo Forneck, autor da lei municipal que instituiu a prevenção à SAF em 2018.
Zico desembarca no Acre, recebe fãs em hotel da Capital e participa de evento no Sesc na tarde desta segunda-feira
O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, desembarcou na manhã desta segunda-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Conhecido mundialmente como o “Galinho de Quintino”, o craque foi recepcionado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, e pelo secretário de Esporte, Ney Amorim.
Simpático e atencioso, Zico distribuiu sorrisos, cumprimentou admiradores e posou para fotos com fãs e policiais militares. No hotel onde ficou hospedado, a cena se repetiu: filas de torcedores se formaram em busca de um registro ao lado do ídolo, que fez questão de atender a todos.
Ainda nesta tarde, o ex-jogador participa de um evento no ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco. Convidado pelo Governo do Acre, ele ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, abordando temas como liderança, superação e a experiência adquirida ao longo de sua carreira.
Aos 72 anos, Arthur Antunes Coimbra segue inspirando gerações. Zico é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e acumula marcas impressionantes: maior artilheiro de todos os tempos do Maracanã, com 334 gols, e também do clássico Fla-Flu, com 19 gols.
É o maior vencedor da história do prêmio Bola de Prata da revista Placar, somando cinco conquistas, além de duas Bolas de Ouro. Em 1979, foi o maior artilheiro do futebol mundial, com 89 gols marcados em uma única temporada.
Deracre recebe novos veículos para reforçar execução de obras
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu nesta segunda-feira, 15, quatro novos equipamentos que reforçam a capacidade de execução de obras em todo o Acre. A chegada das máquinas fortalece o trabalho da autarquia e permite que as equipes atendam com mais eficiência as comunidades que dependem da infraestrutura estadual.
“Quero agradecer ao governador Gladson Camelí e ao deputado Eduardo Velloso pelo apoio que tornou possível a chegada desses equipamentos. Com eles, nossas equipes poderão trabalhar com mais rapidez e precisão, garantindo que as obras cheguem com qualidade às comunidades que mais precisam”, afirmou Sula Ximenes.
Os novos recursos incluem duas escavadeiras hidráulicas sobre esteiras e dois veículos utilitários (pick-ups), adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte, e com recursos de emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso.
O governador Gladson Camelí ressaltou o papel do parlamentar na aquisição: “Com a parceria do deputado Eduardo Veloso, esses equipamentos ampliam a capacidade do Deracre de executar obras com eficiência, beneficiando diretamente a população do Acre”.
A entrega representa um avanço na modernização da infraestrutura do estado, garantindo mais agilidade na execução das obras e melhor atendimento às necessidades da população.
Governo entrega 600 Carteiras de Identidade a pescadores em Cruzeiro do Sul
O Governo do Acre realizou, na manhã desta segunda-feira (15), a entrega de 600 Carteiras de Identidade Nacional (CIN) a pescadores de Cruzeiro do Sul.
A ação foi fruto de uma força-tarefa da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo. Durante o mês passado, a equipe atendeu a categoria no Sindicato dos Pescadores do Vale do Juruá, garantindo a regularização documental necessária para acesso ao seguro-defeso, benefício assegurado pelo Decreto nº 12.527/2025.
A iniciativa contou com apoio do deputado estadual Nicolau Júnior, que colaborou para a mobilização e estruturação da ação no município.
De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, a entrega reforça a missão da Polícia Civil em aproximar os serviços de cidadania da população:
“Nosso objetivo é garantir que cada trabalhador tenha sua documentação atualizada e possa exercer seus direitos sem obstáculos. Essa entrega representa dignidade e segurança para os pescadores e suas famílias, além de fortalecer a confiança da população no trabalho da Polícia Civil”, destacou.
