O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Assis Brasil, Jerry Correia, se reuniu nesta semana com a categoria dos mototaxistas no município.

Entre as propostas apresentadas em favor da classe está o compromisso de realizar um estudo técnico para que novas concessões possam ser feitas.

O candidato petista também prometeu a construção de pontos nos bairros Bela Vista e KM 2, além da criação do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes.

“Nossa campanha é de propostas e respeito ao eleitor. Enquanto alguns fazem barulho e perturbam os moradores, nós apresentamos o nosso projeto de gestão”, disse o candidato.

Jerry Correia disputa a prefeitura do município da tríplice fronteira com mais quatro candidatos. O atual prefeito, Zum (PSDB), o atual vice-prefeito, Zé Posto (PSD), Pilique (PCdoB) e João Jr. (MDB).

