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Em Assis Brasil, governo entrega kits escolares a mais de 3 mil alunos e assina ordens de serviço para melhorias em escolas urbanas e rurais
Estudantes da rede pública de Assis Brasil começaram a receber novos materiais escolares nesta sexta-feira, 13, durante agenda da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, no município. Além da entrega dos kits e tablets, também foram assinadas ordens de serviço para manutenção de escolas estaduais e formalizado convênio para reforma e ampliação de unidades rurais.
As iniciativas são executadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), e integram o conjunto de ações que vêm sendo levadas a diversos municípios acreanos nas últimas semanas, como Rio Branco, Bujari, Jordão e Porto Walter, reforçando a política de fortalecimento da educação em todo o estado.
Durante o evento, Mailza destacou a importância de investir na educação como forma de garantir oportunidades para as novas gerações. “Quero saudar toda a população dessa região de fronteira pela bravura e determinação para enfrentarem os desafios do dia a dia. Estamos aqui hoje trazendo investimentos importantes para Assis Brasil. Ao longo desses anos realizamos o maior concurso público da história da educação do Acre e fizemos intervenções em praticamente todas as escolas do estado. Esse é o maior investimento que um gestor público pode fazer para garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens”, afirmou.
Kits escolares para estudantes
Uma das principais novidades deste ano é que, pela primeira vez, o governo estadual também está distribuindo kits escolares para alunos da rede municipal de ensino, ampliando o alcance da política educacional e garantindo mais equidade entre os estudantes.
Ao todo, 3.008 kits escolares foram entregues em Assis Brasil, beneficiando estudantes das duas redes de ensino. Desse total, 1.952 alunos da rede estadual receberam os materiais com investimento de R$ 119.714,76, enquanto 1.056 estudantes da rede municipal foram contemplados com investimento de R$ 65.651,52, totalizando R$ 185.366,28 em recursos próprios do Estado.
O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do governo com a educação básica.
“Pela primeira vez na história os alunos da rede municipal também estão recebendo material escolar financiado pelo Estado. Isso demonstra o compromisso do governo com a educação e com a garantia de mais equidade para os nossos estudantes”, ressaltou.
Entre os estudantes beneficiados está Ysabella Araújo, de 11 anos, aluna do 6º ano da Escola Íris Célia Cabanellas Zannini, que recebeu o kit escolar pela primeira vez.
“É muito bom para os alunos que não têm condições de comprar o material. O governo está fazendo muito bem em entregar esses kits. Estou muito feliz”, contou.
Melhorias nas escolas
Além da entrega dos kits e tablets, o governo também assinou ordens de serviço para execução de manutenção predial nas escolas estaduais Sandoval Batista de Araújo e Professora Íris Célia Cabanellas Zannini
As intervenções incluem serviços de manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de melhorar as condições estruturais das unidades, garantindo mais segurança e conforto para alunos, professores e toda a comunidade escolar. O investimento nas obras é de R$ 800 mil em recursos próprios do Estado.
Para o diretor da Escola Íris Célia Cabanellas Zannini, Charles Bezerra Martins, as melhorias representam um avanço importante para a comunidade escolar. “É uma satisfação receber esses investimentos do governo. As melhorias vão garantir melhores condições para nossa escola, que hoje atende mais de mil alunos, e vão contribuir para a qualidade do ensino aqui em Assis Brasil”, destacou.
Outra ação anunciada durante a agenda foi a assinatura do termo de convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e Cultura e a Prefeitura de Assis Brasil, destinado à revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas do município.
O convênio prevê investimento de R$ 3 milhões em recursos próprios do Estado, que serão repassados em três parcelas à prefeitura, responsável pela execução das obras conforme o plano de trabalho estabelecido.
O prefeito Jerry Correia destacou que parceria entre Estado e município é fundamental para garantir avanços na educação local.
“Esse convênio é muito importante porque vai permitir melhorar a estrutura das escolas rurais e oferecer mais qualidade para alunos e professores. A parceria com o governo do Estado tem sido fundamental para levar investimentos e fortalecer a educação em Assis Brasil”, afirmou.
As ações anunciadas durante a agenda reforçam o compromisso do governo com a melhoria da infraestrutura educacional e com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todas as regiões do Acre.
Veja entrevista com o Secretário de Educação do Estado do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Assis Brasil abre inscrições para a Meia Maratona Internacional da Integração em comemoração aos 50 anos do município
A Prefeitura de Assis Brasil anuncia a abertura das inscrições para a Meia Maratona Internacional da Integração, um dos eventos esportivos mais aguardados da região, que integra as comemorações pelos 50 anos de emancipação política do município.
A corrida será realizada no dia 10 de maio e promete reunir atletas, corredores amadores e amantes do esporte em um momento de celebração, saúde e integração entre povos. Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, Assis Brasil se prepara para receber participantes de diferentes cidades e países, fortalecendo o espírito de união que marca a história do município.
Mais do que uma competição, a Meia Maratona Internacional da Integração representa um evento que valoriza o esporte como ferramenta de bem-estar, superação e desenvolvimento social, além de incentivar o turismo e movimentar a economia local.
A Prefeitura de Assis Brasil reforça o convite para que atletas e a população participem desse grande momento esportivo que celebra meio século de história, progresso e integração entre nações.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da organização.
Inscreva-se:
https://www.acrerunning.com.br/loja/e/meia%20maratona%20internacional%20da%20integra%C3%A7%C3%A3o
Mais informações:
(68) 99982-5919
Participe e venha fazer parte dessa grande celebração do esporte e da integração na fronteira.
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Brasiléia cria e empossa o primeiro Conselho das Cidades do município
Por Fernando Oliveira
Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (12), a solenidade de homologação, diplomação e posse da primeira diretoria do Conselho das Cidades de Brasiléia (ConCidades). O evento aconteceu no Polo da Universidade Aberta do Brasil, no antigo CEDUP, e marcou um momento histórico para o município ao instituir oficialmente o órgão de participação social voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano.
A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Meio Ambiente, Eliane Chaves, representando o prefeito Carlinhos do Pelado e o Poder Executivo Municipal; da vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo; da secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano; além do consultor externo da Prefeitura de Brasiléia, Dr. Felipe Braga e representantes da sociedade civil que passam a integrar o colegiado.
Durante a solenidade, também foi eleito e empossado o primeiro presidente do Conselho das Cidades de Brasiléia, Jair Reis, arquiteto e urbanista, que passa a conduzir os trabalhos do órgão nos próximos dois anos.
Representando o prefeito, a secretária Eliane Chaves destacou a importância do conselho para fortalecer o planejamento urbano do município.
“Este é um momento muito importante para Brasiléia, porque o Conselho das Cidades cria um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade. A gestão do prefeito Carlinhos do Pelado acredita na participação popular como ferramenta fundamental para construir uma cidade mais organizada e preparada para o futuro”, afirmou.
A vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo, também ressaltou o caráter histórico da criação do conselho.
“Hoje damos um passo importante para fortalecer a participação da sociedade nas decisões sobre o desenvolvimento da nossa cidade. O Legislativo reconhece a importância desse espaço democrático para discutir políticas públicas e o planejamento urbano de Brasiléia”, disse.
Já o presidente eleito do conselho, Jair Reis, destacou que o órgão terá papel fundamental na implementação do Plano Diretor do município.
“Nosso objetivo é construir um espaço técnico e participativo para discutir o crescimento da cidade. O Conselho das Cidades será um instrumento importante para planejar Brasiléia de forma sustentável, ouvindo a sociedade e contribuindo com propostas para o desenvolvimento urbano”, declarou.
A criação do Conselho das Cidades representa um avanço na gestão democrática do município, ampliando a participação da sociedade nas decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano, planejamento territorial e políticas públicas voltadas à cidade.
O funcionamento do conselho está previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e também na Lei Municipal nº 918/2013, que instituiu o Plano Diretor de Brasiléia e reconhece o Conselho da Cidade como instrumento de gestão democrática e participação popular nas políticas urbanas.
O órgão tem caráter consultivo e propositivo e atuará na implementação do Plano Diretor Participativo do município.
A estrutura do conselho é formada por Plenário, Presidência, Secretaria Executiva, Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. O plenário, instância máxima de decisão, é composto por 13 conselheiros titulares e suplentes, com mandato de dois anos.
Com a criação do Conselho das Cidades, Brasiléia passa a contar com um espaço permanente de diálogo entre poder público e sociedade civil, fortalecendo a participação popular na construção de políticas urbanas e no planejamento do futuro do município.
Segundo o IBGE, Brasiléia possui 27.841 habitantes (estimativa 2024), área territorial de 3.928,82 km² e está localizada na fronteira com Cobija, na Bolívia, sendo um importante polo comercial do Acre.
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Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado
O governador do Acre, Gladson Camelí, foi homenageado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) durante a celebração dos 35 anos de atuação da instituição no estado, período em que o desenvolvimento econômico foi impulsionado pelas 42 mil micro e pequenas empresas atendidas pelas unidades acreanas.
Parceiro em ações e motor da engrenagem econômica do estado, o Sebrae reconhece a parceria com o Executivo como um dos pilares de prosperidade. O Sebrae contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios por meio da qualificação, orientação e soluções práticas aos empreendedores, além de atuar junto ao poder público com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas.
Essas empresas representam cerca de 75% do total de negócios no Acre, sendo fundamentais para a geração de emprego e renda.
Na ocasião, o Sebrae instituiu a Medalha de Honra Doutor Luiz Saraiva Correia, que foi lembrado e homenageado. O governador esteve entre os primeiros a receber a distinção.
Acre que cresce
O governador Gladson Camelí afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento do estado e ressaltou que o serviço prestado pela entidade ao povo acreano é “inestimável”, especialmente por ter o propósito de orientar e capacitar pequenos empresários.
“A palavra que quero dirigir a toda a diretoria do Sebrae, aos seus funcionários e colaboradores neste momento é reconhecimento. Em nome da nossa população, quero fazer esse reconhecimento público por esse serviço prestado, que tem ajudado muitas pessoas”, destacou.
Ele afirmou ainda que, quando os pequenos empreendedores prosperam, toda a sociedade tem motivos para comemorar, pois o verdadeiro desenvolvimento econômico só é possível quando inclui todas as camadas sociais.
“Quero agradecer pelas inúmeras parcerias feitas pelo Sebrae com todos os governos estaduais acreanos. Por exemplo, a Expoacre, tanto na capital quanto em Cruzeiro do Sul, sempre contou com o apoio do Sebrae. São inúmeras as iniciativas da instituição que geraram novos negócios e renda para as famílias acreanas, sem falar nos cursos e consultorias oferecidos aos pequenos empresários e agricultores, que garantem a permanência produtiva desses negócios”, reforçou.
Iniciativa privada forte e capaz
Ao receber a honraria comemorativa pelos 35 anos da instituição no estado, o governador disse sentir-se honrado e reafirmou que, ao longo dos seus sete anos de gestão, uma de suas principais metas foi criar oportunidades para a população.
“Isso se faz com uma iniciativa privada forte, capaz de gerar os empregos necessários para que pais e mães de família possam criar seus filhos com dignidade. Da minha parte, nesse período em que estou como governador, sempre exigi da minha equipe o pagamento de salários aos servidores em dia, porque essa é uma maneira de manter o dinheiro circulando para fortalecer o nosso comércio e a nossa indústria.”
O governador agradeceu ao presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, ao diretor-superintendente Marcos Antônio Lameira e a toda a diretoria pelo convite e pela homenagem recebida.
Camelí também comentou sua saída do cargo, prevista para o início de abril, e afirmou que continuará trabalhando pelo desenvolvimento econômico e social inclusivo do Acre, independentemente de onde estiver.
“Entendo que a missão projetada na criação do Sebrae tem tido um grande êxito, e assim quero parabenizar todos que participaram da sua construção e estruturação no Acre.”
Governo parceiro
Marcos Lameira, diretor-superintendente do Sebrae no Acre, destacou a importância da parceria com o governo do Estado para o fortalecimento da economia local.
Segundo ele, o Sebrae atua em conjunto com diversas secretarias e instituições estaduais em programas voltados para agricultura, café, cacau, bioeconomia e inovação.
“Temos uma grande parceria com o governo do Estado, seja por meio da Secretaria de Agricultura, da Secom ou da Assembleia Legislativa, com o programa Cidade Empreendedora. Com esse apoio, conseguimos alcançar os 22 municípios do Acre, levando consultoria, desburocratização e inovação para transformar em políticas públicas voltadas aos pequenos negócios”, afirmou.
Lameira ressaltou ainda o papel do governo na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.
“O Estado tem buscado, junto às federações de comércio, indústria e agricultura, além das associações comerciais, promover a desburocratização e dar mais tranquilidade ao ambiente de negócios. Isso fortalece os pequenos empreendedores, gera emprego, renda e melhora a qualidade de vida da população”, disse.
Ele também destacou o crescimento do setor de comércio e serviços nos últimos anos, apontando-o como um dos principais pilares da economia acreana.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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