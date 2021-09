Vídeo: manifestantes bloqueiam a BR-364 por 72 horas em Porto velho, Vilhena, Candeias, Ji-paraná, Cacoal; veículos pequenos podem passar

Um grupo de caminhoneiros reunidos em um posto de combustível nesta quarta-feira, 8, localizado às margens da BR-364, no município de Candeias do Jamari (RO), decidiram fechar a BR-364 em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local garantindo todos os direitos, seja o de manifestação ou o de ir e vir.

Segundo informações, o bloqueio será de 72 horas e só será permitida a passagem de caminhões com cargas vivas, alimentos perecíveis, policiais e ambulância, cargas não perecíveis e ônibus e carros estarão bloqueados de passar.

Em Candeias do Jamari (RO), sentido Porto Velho, somente caminhoneiros que quiserem aderir ao ato voluntariamente ficarão no local. Veículos de passeio, ônibus, ambulâncias, veículos de transportes com cargas perecíveis e motocicletas podem passar pelo trecho normalmente.

Em uma entrevista ao site Rondoniaovivo, um dos caminhoneiros afirma que o protesto é a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão das últimas decisões praticadas pela Corte.

“O STF está tendo hoje um poder ditatorial que quer interferir no Executivo e no Legislativo. O STF quer tirar o direito de ir e vir e nós temos que impedir que o Brasil vire uma Venezuela. Lá eles demoraram a tomar a população e deu no que deu”, afirmou um dos caminhoneiros.

Na BR-364 em Vilhena (RO), caminhões estão estacionados nas faixas da direita de ambos os sentidos aguardando informações para prosseguir ou recuar com a interdição. O fluxo está mantido nas faixas à esquerda.

Em Cacoal (RO), os manifestantes bloquearam o sentido crescente da via com pneus, cones e latas com diesel e fogo, para iluminação, segundo a PRF. Eles fazem uma espécie de “pare e siga” para evitar congestionamento.

Vejam atualização da PRF às 20h51



Pontos de bloqueio e de concentração de veículos em Rondônia

1º – VILHENA – BR 364 KM 13 AO 14. PONTO DE CONCENTRAÇÃO Caminhões estão estacionados concentrados nas faixas mais a direita de ambos os sentidos aguardando informações para prosseguir ou recuar com a interdição. FLUXO MANTIDO nas faixas a esquerda.

2º – PORTO VELHO – BR 364 KM 691. PONTO DE BLOQUEIO, no sentido crescente. Trânsito liberado apenas para carros de pequeno porte, veículos de emergência, de carga viva e de carga perecível.

3º – CACOAL – BR 364 KM 234. PONTO DE BLOQUEIO – Organizadores bloquearam sentido crescente da via com pneus, cones e latas com diesel e fogo (para iluminação). Estão realizando uma espécie PARE E SIGA para evitar congestionamento. Ideia é de intensificar o bloqueio as 06h00 do dia 09/09/2021.

4º – JI-PARANÁ – REGIÃO DO ANEL VIÁRIO BR 364 aproxim. KM 337 – interdição prevista para as 06h00 do dia 09/09/2021.