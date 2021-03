Jordão é um dos quatro municípios considerados de difícil acesso no Acre. Para as populações que moram nestas cidades, o transporte aéreo tem uma importância ainda maior. Os deslocamentos para outras cidades são feitos de avião ou de barco, o que faz com que, dependendo do destino, a viagem seja muito demorada.

Exatamente por conhecer a realidade desses locais é que o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, fez questão de acompanhar o governador Gladson Cameli, nesta quinta-feira, 18, durante a autorização para o início dos trabalhos de reforma, revitalização e cercamento do aeroporto. A obra vai custar R$ 2,4 milhões de reais e deve ficar pronta em cerca de 5 meses. A boa notícia é que 80% da matéria-prima já está no canteiro de obras da empresa responsável.

“Quem é acreano e conhece o nosso estado sabe da importância de uma obra dessa para a população. É por meio do aeroporto que as pessoas viajam tanto à passeio, como em caso de necessidade. Só temos que agradecer ao governador Gladson pelo compromisso com a população aqui de Jordão e garantir que a Aleac vai sempre continuar apoiando as iniciativas que beneficiam as pessoas em todo o estado”, afirma Nicolau.

Além da reforma do aeroporto, Jordão foi beneficiada ainda na agenda desta quinta com um repasse no valor de R$ 100 mil, foi liberado por meio da Operação Apoio, coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), que destina, para cidades afetadas pela enchente, recursos financeiros para limpeza preventiva no combate à dengue, retirada de entulho e desobstrução de vias atingidas pelas cheias.

Ascom-Aleac

Fotos Pedro Devani – Secom

Comentários