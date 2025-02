Em Acrelândia, Polícia Militar apreende três armas de fogo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, na manhã desta quinta-feira (20), uma audiência pública para discutir o papel estratégico da Câmara Técnica de Comércio Exterior no Estado. O encontro, fruto de um requerimento da Mesa Diretora, reuniu autoridades, empresários e representantes de entidades ligadas ao setor para debater formas de impulsionar o comércio internacional e fortalecer a integração entre agentes públicos e privados.

A Câmara Técnica tem desempenhado um papel fundamental na promoção do comércio exterior acreano, trabalhando na construção de um ambiente favorável à ampliação das relações comerciais e na superação de desafios logísticos e burocráticos. Durante a audiência, foram discutidas estratégias para ampliar a competitividade das empresas locais no mercado internacional e fortalecer parcerias institucionais.

O deputado Pedro Longo (PDT), na abertura da audiência, deu as boas-vindas aos presentes e destacou a importância do evento para a integração regional. “Da minha parte, eu quero apenas dizer que nós, da Assembleia Legislativa, parlamentares, que somos comprometidos com o desenvolvimento do Estado e toda a nossa região amazônica, e também defensores fervorosos da integração regional com os nossos irmãos, né, da Bolívia e do Peru, especialmente desses dois países, mas de toda a nossa querida América Latina”.

O primeiro-secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), destacou a importância da audiência para o planejamento das ações do comércio exterior no Acre. “Toda a equipe de governo, por esta oportunidade tão importante, onde nós faremos aqui uma discussão que com certeza vem a ajudar em muito no desempenho dos trabalhos que nós teremos durante todo esse ano. O ano passado nós tivemos uma reunião como essa, fizemos uma discussão, fizemos um planejamento e ele foi executado. Nós tivemos aqui a visita de ministros, encontros com o governo peruano, aqui e também do Sul, estivemos lá também e essa é uma oportunidade de nós fazermos uma nova discussão e fazermos todo um planejamento para o ano de 2025.”

O parlamentar também enfatizou os avanços na questão dos voos internacionais e o crescimento da produção agrícola no estado. “Nós estivemos em Brasília, com o ministro Silvio Costa, tratando da questão dos voos, que está bem avançado, só está dependendo hoje do governo federal internacionalizar os dois aeroportos, colocar o alfandegamento para que os aviões possam fazer os voos, que é muito importante não só para o comércio exterior, mas também para o turismo, para a interação entre o Acre e o Peru”.

O secretário de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia Assurbanípal Mesquita, destacou a importância da colaboração entre as instituições para fortalecer as ações do setor. “Esse é um momento estratégico para reunir todas as entidades e alinhar as atividades planejadas para o ano. Trabalhar de forma integrada nos permite ser mais eficazes e garantir que os projetos avancem com mais força”, afirmou. Ele ressaltou que o fórum tem desempenhado um papel essencial na organização e integração das entidades da federação, contando com o apoio de órgãos públicos e privados.

O secretário também celebrou a participação expressiva das instituições na câmara técnica e agradeceu à Assembleia Legislativa por sediar a reunião pelo terceiro ano consecutivo. “Toda vez que começamos o ano aqui, parece que dá sorte. A Assembleia tem sido um espaço de motivação e planejamento, e isso se reflete nos resultados positivos que alcançamos”, disse. Ele destacou ainda a presença de autoridades como o governador de Ucayali, Peru e a prefeita de Pucallpa, reforçando a retomada do grupo de integração Acre-Ucayali. Além disso, mencionou a colaboração do Ministério do Planejamento e Orçamento, citando a parceria com o secretário executivo Luciano e a ministra Simone Tebet no programa Quadrante Rondon, que busca impulsionar o desenvolvimento regional.

Em seguida, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, ressaltou o compromisso do governo do estado com o desenvolvimento do Acre e a importância da participação de todas as instituições na construção dessa agenda. “Quero agradecer ao Assur e toda a equipe de governo por acreditar e se engajar nessa pauta que é tão importante e necessária para a sociedade acreana”, afirmou. Ele destacou que, desde 2021, o governo trabalha na estruturação e implementação da Agenda Acre 10 anos, e que 2025 será um ano decisivo para revisá-la, especialmente diante da nova conjuntura que favorece a inserção do Acre no comércio com o Pacífico. “A participação de todas as entidades e da sociedade é cada vez mais urgente e necessária”, enfatizou.

Brandão também anunciou que, a partir da semana seguinte, serão abertos grupos de trabalho para discutir o Plano Estadual de Logística e Transporte do Acre, uma iniciativa alinhada à pauta do comércio exterior e à integração regional. “Essa discussão não é apenas do governo, da Assembleia ou do setor empresarial, ela pertence à sociedade acreana como um todo”, afirmou. Ele destacou que o plano buscará tirar municípios do isolamento, fortalecer a conexão com o Amazonas e outros países, e garantir um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Ao encerrar sua fala, o secretário da Seplag reforçou o compromisso do governo em atuar lado a lado com a população e instituições para construir um Acre mais justo e próspero. “Gratidão e muito obrigado”, concluiu.

O superintendente federal de Agricultura no Acre, Paulo Felipe, destacou a importância da exportação para o estado, ressaltando que muitas vezes é mais fácil acessar mercados na Bolívia e no Peru do que os grandes centros brasileiros, devido à logística de transporte. “O Ministério da Agricultura tem um papel essencial em todo o processo, desde o plantio até a fiscalização, garantindo a sanidade dos produtos. Estamos desburocratizando processos para atender as necessidades do Acre”, afirmou. Ele mencionou reuniões com autoridades peruanas para discutir a abertura de mercado e exemplificou o impacto econômico dessa integração: “Hoje, um quilo de morango no Acre custa cerca de R$ 90,00. Com a abertura comercial, esse valor pode cair para R$ 30,00, beneficiando consumidores e empresários”.

Representando a Secretaria de Agricultura do Acre, Edivan de Azevedo, destacou a relevância do setor produtivo para o desenvolvimento do Acre, com ênfase na agricultura como pilar fundamental da economia estadual. “Nós sabemos que o desenvolvimento do Acre passa pelo setor produtivo. A maior matriz de recurso natural que temos é o nosso solo, e dele há de brotar a matéria-prima que nos levará ao crescimento econômico”, afirmou. Ele ressaltou o papel essencial da Federação da Agricultura e do sistema privado, que, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), tem levado capacitação e assistência técnica aos produtores. Além disso, Edivan falou das ações do sistema público de agricultura, que inclui iniciativas de fomento, escoamento da produção e assistência técnica, beneficiando especialmente os agricultores familiares.

A audiência pública reuniu autoridades estaduais, representantes do setor produtivo e membros do governo peruano, reforçando o compromisso com a integração comercial entre o Acre e os países vizinhos. O encontro permitiu a troca de experiências e o planejamento de ações estratégicas para fortalecer o comércio exterior, destacando a importância da cooperação entre os setores público e privado na busca por novas oportunidades econômicas para a região.

Texto: Andressa Oliveira e Mircléia Magalhães

Fotos: Sérgio Vale

