Polícia Civil deflagra operação “Abunã” cumpre 23 mandados e prende quatorze pessoas

Ressalta-se que durante a operação foi preso uma liderança da organização criminosa, que possuía mandado de prisão decorrente de uma ação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre.