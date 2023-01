Em ação conjunta, Polícias Militar e Civil apreendem armas e moto roubada no Bujari

Policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC), juntamente com equipes da Polícia Civil (PCAC) prenderam três homens e apreenderam uma motocicleta roubada e duas armas de fogo durante o cumprimento de mandado, no km 82, no Bujari. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira, 31.

Acionados pelo comando da Companhia do Bujari, a guarnição se deslocou até a entrada do ramal do Gavião, em apoio à equipes da PC, em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

No local indicado, durante as buscas, foram encontradas uma pistola Glock 9mm com 03 carregadores, uma espingarda calibre .32, uma moto Honda Bros com restrição de roubo, cinco radiocomunicadores, além de certa quantidade de substâncias entorpecentes (supostamente maconha e cocaína).

Três indivíduos que estavam no local foram presos e encaminhados para a delegacia, juntamente com os itens apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

