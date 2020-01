O vice-prefeito Santa Rosa do Purus, Francisco das Chagas Domingos da Silva, que fechou 2019 com R$ 27. 944,00. A secretária de Planejamento, Célia Duarte da Costa recebeu R$ 21.556,80.

Listado entre os municípios mais pobres do Acre, Santa Rosa do Purus parece ignorar esta informação e pagar a seus administradores valores estratosféricos em diárias. Sem pagar o 13º até o último dia 4 de janeiro, o prefeito Francisco de Assis Fernandes da Costa e seu secretariado fizeram um “décimo terceiro extra”. Ele por exemplo recebeu quase R$ 70 mil em diárias, conforme o Portal da Transparência do Município. Foram R$ 69.860,00 para ser exato.

Mas, as pomposas diárias não ficaram só com o prefeito, o chefe de gabinete da Prefeitura, Geovane Duarte da Costa, recebeu R$ 30.898,08. Outro que recebeu valores exorbitantes foi o vice-prefeito, Francisco das Chagas Domingos da Silva, que fechou 2019 com R$ 27. 944,00. A secretária de Planejamento, Célia Duarte da Costa recebeu R$ 21.556,80.

O interessante nesta história, um detalhe que chama a atenção, é que o sobrenome de Célia Duarte da Costa, Geovane Duarte da Costa carregam o mesmo sobrenome “Costa” do prefeito, Francisco de Assis. Coincidência ou não, as evidências é que ele pode ter cometido nepotismo ao nomear parentes na Prefeitura.

Além dos citados, outros que foram agraciados com gordas diárias são: Giovanna Maria de Matos Souza – Finanças (R$ 21.077,76); Osmarino da Silva Santos – Secretário de Saúde (R$ 20.598,72); Antônio Lima dos Santos – Obras – (R$ 10.059,84); Jamerson Vaz – Pequenos Negócios – (R$ 12.934,08). Regilson de Oliveira Araújo (R$ 16.287,36); Leandro de Oliveira Galvão de Almeida (R$ 13.730,48); Janeide de Souza Nóbrega (R$ 13.370, 88); Sergio Guedes da Costa (R$ 12.864,40); Elisângela Lima dos Santos (R$ 12.774,40); Maria de Fátima Barroso de Lima (R$ 12.614,72); Francisco Moreira Frota (R$ 11.177,60); Francisco Adgilson Simão Silva (R$ 10.538,88) e Antônio Lima dos Santos (R$ 10.059,84).

Todos os valores correspondem ao somatório de diárias que cada um recebeu ao longo de 2019. Os valores pagos a este grupo apenas, em diárias, chega próximo da casa dos R$ 300 mil.

Nota do editor – O Notícias da Hora reserva o espaço para os citados na reportagem, feita com base nos dados disponíveis no portal da Transparência da própria Prefeitura, para se manifestarem a respeito do assunto.

