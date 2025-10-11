Em 12 anos, Acre registrou 1.318 mortes no trânsito

Em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) promoveu, nesta sexta-feira, 10, ações especiais em benefício da saúde e do bem-estar infantil em Rio Branco.

No Centro Especializado em Reabilitação Frei Paolino Baldassari (CER III), foi realizado o Arraial do Dia das Crianças, com lanches, brincadeiras e atividades recreativas, proporcionando momentos de alegria e integração às crianças atendidas pelo centro.

O Programa Melhor em Casa levou fraldas, itens de higiene pessoal, brinquedos, roupas e doces para 15 crianças assistidas pelo programa em Rio Branco, reforçando o cuidado domiciliar e o acolhimento às famílias. Já o Hospital da Criança celebrou a data com a entrega de brinquedos, lanches e apresentações, garantindo um dia especial para os pequenos pacientes e seus acompanhantes.

“A Secretaria de Estado de Saúde deseja um feliz Dia das Crianças a todas as crianças do nosso Acre. Que este seja um momento de alegria, carinho e celebração da infância. Expresso minha gratidão a todos os profissionais que se dedicam, diariamente, a cuidar com amor e compromisso dos nossos pequenos, e às famílias que confiam e acreditam no trabalho da Sesacre”, salientou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A gerente-geral do CER III, Cínthia Brasil, destacou que o evento tem como objetivo promover um momento de lazer e acolhimento para as crianças atendidas e suas famílias. A ação também buscou valorizar o trabalho dos profissionais e fortalecer os vínculos entre pacientes, cuidadores e equipe, em um ambiente leve e inclusivo.

“Mais do que um dia de brincadeiras, essa é uma oportunidade de celebrar a vida, o cuidado e a superação de cada criança atendida no CER. É gratificante ver a alegria delas e perceber o quanto esses momentos fortalecem também as famílias e os profissionais que fazem parte dessa rede de cuidado”, afirmou Cínthia Brasil.

O Programa Melhor em Casa é uma iniciativa que garante a continuidade do cuidado hospitalar no ambiente domiciliar. Ele é voltado para pacientes que, após a alta hospitalar, permanecem acamados ou com limitações que os impedem de se deslocar até uma unidade de saúde.

A equipe multidisciplinar do programa, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e assistentes sociais, realiza visitas periódicas, oferecendo atendimento integral e construindo um plano terapêutico singular para cada paciente, de acordo com suas necessidades.

“Hoje estamos levando um pouco de alegria e descontração para as crianças atendidas pelo Programa Melhor em Casa. São crianças acamadas, que dependem de sondas para alimentação e não podem sair de casa. Em alusão ao Dia das Crianças, levamos presentes e momentos de afeto, para proporcionar conforto e felicidade no ambiente onde elas vivem e são cuidadas”, destacou Janaina Linard, gerente de assistência do Programa Melhor em Casa.

Maria Isabel, de 11 anos, nasceu com paralisia cerebral e é acompanhada pelo Programa Melhor em Casa desde que recebeu alta do Hospital da Criança. Após um período de internação e uso de sonda gástrica, a menina passou a receber o atendimento da equipe multiprofissional em casa, o que tem garantido estabilidade no quadro de saúde e qualidade de vida para ela e sua família.

“Desde que a Maria Isabel começou a ser acompanhada pelo programa, ela nunca mais precisou ser internada. Quando sente qualquer desconforto, o médico vem, faz o atendimento e logo fica tudo bem. O cuidado que recebemos é maravilhoso. Nunca deixaram nada a desejar. Até digo que vou ficar triste quando ela tiver alta, porque o apoio da equipe faz toda a diferença”, contou Jucelice de Souza Frota, mãe de Maria Isabel.

Já no Hospital da Criança, a ação levou alegria e leveza ao ambiente hospitalar, transformando a rotina dos pequenos pacientes internados e fortalecendo o vínculo entre profissionais, crianças e familiares.

“Nosso principal objetivo é proporcionar um momento de descontração para as crianças internadas, suas famílias e toda a equipe do hospital. Esses momentos de lazer fazem parte do processo de recuperação, porque ajudam a reduzir a ansiedade e tornam o ambiente mais acolhedor. Mesmo as crianças que não puderam participar presencialmente receberam guloseimas e brindes, pois acreditamos que o cuidado também se expressa em gestos de alegria”, ressaltou Socorro Elizabeth de Souza, gerente geral do Hospital da Criança.

E as ações de Dia das Crianças continuam ao longo da próxima semana. Alunos do segundo período do curso de Enfermagem do Centro Universitário do Norte (Uninorte) realizam o projeto “Pequenos Gigantes”, voltado para as crianças atendidas pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. No dia 16 de outubro serão entregues alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal para os pequenos e suas famílias.

Relacionado

Comentários