Em 10 dias, AC registra mais de 1,1 mil casos novos de Covid e especialistas alertam para reforço da vacinação

Criado em 2008 pelo Incra para assentar 211 famílias de sem-terra, o Projeto de Assentamento Baixa Verde agrega hoje aproximadamente 400 famílias de agricultores, que tiram o seu sustento da agricultura familiar. Até a gestão Tião Bocalom (PP), na prefeitura de Rio Branco, essas famílias viviam esquecidas pelo poder público, principalmente no que diz respeito a falta de assistência técnica, correção de solo e, principalmente, o trafego nos ramais para o escoamento da produção.

A partir deste ano a prefeitura, por meio da secretaria municipal de Agropecuária (Seagro), voltou as atenções para a região e começou o trabalho de terraplanagem, piçarramento, troca de bueiros e construção de pontes. Em 60 dias já beneficiou 10 ramais, dentre eles os principais e vicinais como o Mediterrâneo, o da Lua, do Amor, Quinoá, Baixa Verde e outros.

São ao todo 73 km de ramais prontos para atender as famílias da agricultura familiar e comunidade de modo geral.

José Francisco, que mora há seis anos na região conta que desde criança tinha um sonho de ter seu próprio negócio. Depois de economizar durante 15 anos, adquiriu a terra, passou a produzir goma em uma pequena fábrica. No início eram produzidos apenas 50 quilos por semana, mas hoje, observando os investimentos e incentivos da prefeitura, tendo a garantia de escoar o que produz, está produzindo 1,5 mil quilos.

“O meu sonho desde menino era montar meu próprio negócio, que um dia eu pudesse administrar. Aí, trabalhando de empregado, juntando moeda por moeda, com a ajuda da minha mulher e dos meus meninos, compramos esse lugar aqui.”, disse o produtor de goma.

Neste sábado, 26, o prefeito Tião Bocalom, acompanhado do secretário da Seagro, Eracides Caetano, do vereador Francisco Piaba (Republicano), e do presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço Agrícola do Acre, Marcello Moura, foram verificar o resultado dos trabalhos nos ramais. A comitiva visitou a piçarreira, de onde está saindo o material que vai garantir o trafego nos ramais nos períodos chuvosos, conversou com os agricultores e fez visita às fábricas de goma e a de queijo.

Veralucia Macedo, de 52 anos, é dona do laticínio Tio João e trabalha fazendo queijo há sete anos. Ela disse que antes, sem o ramal, os prejuízos eram constantes.

A produtora rural Veralucia Macêdo testemunhou que antes era bem difícil, porque o leite chegava aqui quem achava bom era os porcos. “O leite chegava com muito acidez não tinha condições o carro quebrava muita vez eu jogava 600, 500 litros de leite no mato as vezes eu fazia o queijo não dava certo aí eu jogava para os porcos”.

Rones Cruz, produtor rural, assegurou que “graças a Deus o prefeito agora renovando nosso ramal fazendo essa limpeza e piçarrando ele/ vai ficar bom aqui pra nós.”

Emocionado, o professor Neuton Lamêgo parou o prefeito no meio do ramal para agradecer pela atenção dispensada àquela comunidade nesses quase dois anos de mandato: “Esses prefeitos que passaram nenhum tem moral para chegar aqui, o quanto o senhor tem moral hoje com dois anos de mandatos”, elogiou.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, “depoimento como esse daqui só faz com que a gente tenha mais compromissos com o projeto que eu sempre defendi que é o produzir pra empregar. Ele me conhece, o professor, o diretor da nossa escola aqui conhece o Bocalom de Acrelândia, não é de agora não. Ele sabe o trabalho que realizamos lá, por isso que ele dizia olha o Bocalom pegando isso aqui ele vai fazer e graças a Deus que/ os ramais aqui que há mais de 20 anos eles reivindicavam ninguém fazia. Nem governo e nem prefeitura e nós estamos fazendo. Eu tenho fé em Deus que a partir de agora mesmo que venham outros prefeitos eles vão ter que continuar cuidando dos ramais.”

“A gente fez um trabalho aqui um trabalho de piçarramento com abertura de ramal, colocámos bueiros, estamos fazendo pontes, então foi um trabalho quase completo.”, afirmou o secretário de Agricultura, Eracides Caetano.

Para o presidente da Acisa, empresário Marcello Moura, o trabalho do prefeito está sendo visível e vem contribuindo cada vez mais com aqueles que mais precisam, os produtores rurais.

“A gente conheceu hoje uma realidade diferente da cidade: um produtor de queijo, um produtor de goma, muito criador de gado. Aqui o pessoal estava sem esperança.”, disse Marcello.

Satisfeitos por tudo que a prefeitura vem realizando na região os moradores aproveitaram a visita do prefeito para oferecer um churrasco para toda equipe e encerraram fazendo uma oração abençoando a gestão do prefeito Bocalom.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários