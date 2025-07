Elzinha Mendonça reafirma compromisso com inclusão, justiça social e meio ambiente

A vereadora Elzinha Mendonça (PP), durante pronunciamento na Câmara Municipal de Rio Branco, na quarta-feira, 9, apresentou um balanço dos primeiros seis meses de seu terceiro mandato parlamentar. Em discurso marcado por emoção e firmeza, a parlamentar destacou projetos, indicações e ações voltadas à defesa das mulheres, da inclusão, da educação e da sustentabilidade.

“Prestar contas é um dever com a democracia e com a população que nos confiou o voto. Cada projeto, cada requerimento apresentado por este mandato carrega histórias reais, dores e esperanças de quem luta por dignidade todos os dias”, declarou.

Entre os projetos destacados pela vereadora está a lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por violência contra a mulher e crimes contra a dignidade sexual para cargos públicos, aprovada por unanimidade. Segundo Elzinha, a medida é um posicionamento claro da Câmara contra a impunidade e a naturalização da violência.

Na área da inclusão, a vereadora ressaltou o projeto que reserva vagas em escolas e creches municipais para crianças com deficiência ou neurodivergência, como autismo, TDAH e dislexia. Ela também propôs a criação do Centro Municipal de Educação Especial, com equipe multiprofissional para acolhimento e apoio às famílias e educadores.

Outro destaque foi a criação do Dia Municipal do Sistema Braille, comemorado em 8 de abril. “Inclusão não é favor, é dever do poder público”, afirmou.

Na pauta ambiental, Elzinha mencionou o projeto do Programa Municipal de Arborização Urbana, com ações como o incentivo ao IPTU Verde, o selo “Empresa Amiga do Verde” e a criação de um viveiro de mudas.

Além dos projetos de lei, a vereadora apresentou dezenas de indicações ao Executivo, cobrando melhorias em bairros da capital, como abastecimento de água, infraestrutura, escolas e unidades de saúde. Ela também propôs audiências públicas, sessões solenes e tribunas populares, aproximando a população da Casa Legislativa.

Entre os eventos promovidos, a vereadora destacou a sessão solene do Dia Internacional da Mulher e a audiência pública sobre os direitos das pessoas com autismo, realizada em junho. A partir dessa audiência, Elzinha destinou emenda parlamentar para a reestruturação da ANPAC, instituição que acolhe crianças autistas. Ela também apresentou projeto para inclusão de pessoas com autismo no quadro de estagiários da própria Câmara.

Ao encerrar seu pronunciamento, Elzinha agradeceu à população e reafirmou seu compromisso com um mandato participativo e transformador. “Meu gabinete é feito de escuta e de ação. É na rua, nos bairros, ao lado da população, que o meu mandato se fortalece. Vamos seguir com responsabilidade e humanidade”, concluiu.

