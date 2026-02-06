Elevado Mamedio Bittar: Obra chega a sua fase final de conclusão e promete melhorar mobilidade urbana de Rio Branco

A construção do Elevado Mamedio Bittar, uma obra que visa desafogar o trânsito em uma das principais vias da capital, está na fase final de conclusão. A parte asfáltica da via já foi totalmente finalizada e a instalação dos postes de iluminação pública está em andamento. Além disso, as paredes da pista já estão recebendo o lixamento para a aplicação da pintura e já realizaram o teste com um ônibus alongado.

Na manhã desta sexta-feira (6), o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, acompanhou de perto o progresso da obra durante uma visita técnica com a equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Em sua avaliação, a construção do viaduto é um marco importante para a cidade de Rio Branco.

“Este viaduto está em sua fase final e já é um marco fundamental para a nossa cidade. Com certeza, a obra vai melhorar significativamente o trânsito, que frequentemente ficava parado nesse ponto da AABB”, evidenciou Cid Ferreira.

Atualmente, os esforços estão concentrados na parte inferior do viaduto, com a construção de espelhos d’água e uma rotatória que irá facilitar o acesso às vias paralelas. Segundo o engenheiro civil, Gustavo Menezes, a obra seguirá o modelo da rotatória de Beth Bocalom, com os acessos planejados conforme o projeto original.

“Estamos trabalhando na urbanização e nas paisagens, com espelhos d’água tanto na rotatória, quanto embaixo do viaduto, seguindo o mesmo estilo de Beth Bocalom. A rotatória e os acessos serão os previstos no projeto”, explicou Menezes.

O secretário Cid Ferreira afirmou que, apesar dos desafios enfrentados, como a dificuldade na chegada de insumos devido às condições climáticas e a escassez de mão de obra, a previsão é que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre deste ano.

“Acredito que conseguiremos entregar a obra no prazo. A maior dificuldade tem sido a chegada dos insumos do sul do país e o período chuvoso, mas o principal desafio é a falta de mão de obra, que é um problema geral na cidade”, completou o titular da pasta.

A finalização do Elevado Mamedio Bittar representa um avanço importante para a infraestrutura de Rio Branco, proporcionando uma melhor fluidez no trânsito e melhorias no entorno da área, com a conclusão da rotatória e da urbanização planejada.















