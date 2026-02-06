Acre
Elevado Mamedio Bittar: Obra chega a sua fase final de conclusão e promete melhorar mobilidade urbana de Rio Branco
A construção do Elevado Mamedio Bittar, uma obra que visa desafogar o trânsito em uma das principais vias da capital, está na fase final de conclusão. A parte asfáltica da via já foi totalmente finalizada e a instalação dos postes de iluminação pública está em andamento. Além disso, as paredes da pista já estão recebendo o lixamento para a aplicação da pintura e já realizaram o teste com um ônibus alongado.
Na manhã desta sexta-feira (6), o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, acompanhou de perto o progresso da obra durante uma visita técnica com a equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Em sua avaliação, a construção do viaduto é um marco importante para a cidade de Rio Branco.
“Este viaduto está em sua fase final e já é um marco fundamental para a nossa cidade. Com certeza, a obra vai melhorar significativamente o trânsito, que frequentemente ficava parado nesse ponto da AABB”, evidenciou Cid Ferreira.
Atualmente, os esforços estão concentrados na parte inferior do viaduto, com a construção de espelhos d’água e uma rotatória que irá facilitar o acesso às vias paralelas. Segundo o engenheiro civil, Gustavo Menezes, a obra seguirá o modelo da rotatória de Beth Bocalom, com os acessos planejados conforme o projeto original.
“Estamos trabalhando na urbanização e nas paisagens, com espelhos d’água tanto na rotatória, quanto embaixo do viaduto, seguindo o mesmo estilo de Beth Bocalom. A rotatória e os acessos serão os previstos no projeto”, explicou Menezes.
O secretário Cid Ferreira afirmou que, apesar dos desafios enfrentados, como a dificuldade na chegada de insumos devido às condições climáticas e a escassez de mão de obra, a previsão é que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre deste ano.
“Acredito que conseguiremos entregar a obra no prazo. A maior dificuldade tem sido a chegada dos insumos do sul do país e o período chuvoso, mas o principal desafio é a falta de mão de obra, que é um problema geral na cidade”, completou o titular da pasta.
A finalização do Elevado Mamedio Bittar representa um avanço importante para a infraestrutura de Rio Branco, proporcionando uma melhor fluidez no trânsito e melhorias no entorno da área, com a conclusão da rotatória e da urbanização planejada.
<p>The post Elevado Mamedio Bittar: Obra chega a sua fase final de conclusão e promete melhorar mobilidade urbana de Rio Branco first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida
O fortalecimento da Defesa Civil Municipal tornou-se uma das marcas da atual gestão da Prefeitura de Rio Branco. Ao relembrar a trajetória de organização do órgão, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom destacou que a estruturação da unidade não foi apenas uma decisão administrativa, mas uma missão pautada na experiência prática e no compromisso inegociável com a segurança da população.
A sensibilidade para a importância de uma Defesa Civil atuante surgiu ainda em 2005. Naquele ano, diante de uma crise de queimadas sem precedentes que atingiu o estado, o atual gestor, então prefeito no interior, foi o único a decretar situação de emergência, mesmo enfrentando resistências políticas à época. A decisão permitiu a chegada de reforços, como o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e resultou na preservação da histórica Fazenda Bonal, salvando centenas de hectares de seringueiras e pupunha, além de proteger a economia e o meio ambiente da região.
Desafios e Transformações
Ao assumir a gestão da capital, o cenário encontrado era de uma Defesa Civil que existia apenas formalmente. “Eu senti na pele o que é a função da Defesa Civil e procurei organizar o que praticamente não existia em Rio Branco”, afirmou o prefeito. Para liderar esse processo de transformação, a gestão investiu na valorização técnica do órgão, com a atuação do coordenador municipal da Defesa Civil, tenete-coronel Cláudio Falcão, cuja trajetória de dedicação foi fundamental para estruturar e consolidar a unidade.
Atualmente, a Defesa Civil de Rio Branco conta com equipes capacitadas, logística de resposta rápida, estrutura adequada e foco permanente na prevenção e no monitoramento de riscos, o que tem garantido maior eficiência no atendimento à população em momentos de emergência.
O principal indicador desse trabalho é a preservação de vidas. Mesmo diante de eventos climáticos severos e enchentes históricas registradas nos últimos anos, Rio Branco mantém um dado expressivo em comparação a outros centros urbanos do país: zero óbitos decorrentes de desastres naturais.
“Estou muito feliz de ver um grupo de pessoas comprometidas em salvar vidas. Em qualquer lugar do Brasil, eventos dessa magnitude costumam registrar óbitos, mas aqui não tivemos nenhum. Isso é fruto de uma Defesa Civil preparada e que trabalha com foco na prevenção”, ressaltou o prefeito.
Integração e Reconhecimento Nacional
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, a atuação integrada da gestão municipal foi determinante para garantir o atendimento às famílias atingidas pelas enchentes, incluindo o acolhimento daquelas que precisaram ser encaminhadas para o abrigo público instalado pela Prefeitura de Rio Branco.
“Defesa Civil é fundamental. Nenhuma prefeitura, especialmente de capital, pode funcionar sem uma Defesa Civil estruturada. Mas isso só acontece com o apoio direto do chefe do Executivo. Em Rio Branco, temos o respaldo do prefeito Tião Bocalom para avançar cada vez mais, seja com equipamentos, viaturas, estrutura física ou capacitação. A Defesa Civil do município cresceu exponencialmente nas duas gestões e hoje é referência, com reconhecimento nacional e até internacional”, destacou Falcão.
Com uma estrutura sólida e em constante aprimoramento, a Prefeitura de Rio Branco reafirma que a Defesa Civil é mais do que um órgão de resposta a emergências: é um instrumento essencial de proteção à vida e de apoio direto ao cidadão nos momentos de maior vulnerabilidade.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria
<p>The post Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida
<p>The post Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Você precisa fazer login para comentar.