Elevado da AABB entra na reta final e moderniza o sistema viário de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está finalizando os últimos detalhes do elevado da AABB, localizado na Estrada Dias Martins. A obra, que já desponta como um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital acreana, será inaugurada na noite desta sexta-feira (20).

Com 278 metros de extensão, o complexo viário conta com estrutura moderna, iluminação em LED, paisagismo com espelhos d’água e intervenções artísticas nas laterais. Os grafites retratam elementos da flora, da fauna e a força do homem do campo, agregando identidade cultural ao espaço urbano.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, o elevado representa a concretização de um projeto que, por muito tempo, foi considerado inviável.

“Estamos em contagem regressiva para entregar essa obra à população. O prefeito Bocalom acreditou e executou esse projeto, mesmo diante de dúvidas. Hoje, entregamos uma das mais importantes obras de mobilidade urbana da nossa capital e do estado. Não se trata apenas de arquitetura, mas de uma solução essencial para o trânsito, principalmente por conectar duas das principais vias de Rio Branco, a Avenida Ceará e a Estrada Dias Martins, por onde circulam mais de 15 mil veículos diariamente”, destacou o secretário.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze, ressaltou que o projeto vai além da estrutura física, priorizando também a segurança, a fluidez e a acessibilidade.

“Executamos toda a parte de drenagem e contenção, garantindo a durabilidade da obra. Agora, estamos concluindo a pavimentação no entorno, que já está praticamente 100% finalizada. O fluxo de veículos fluirá com mais tranquilidade, sem retenções. Também estamos implantando toda a estrutura de acessibilidade, assegurando que o espaço seja inclusivo para todos”, afirmou.

A entrega do elevado da AABB reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população de Rio Branco.



















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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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