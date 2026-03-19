Acre
Elevado da AABB entra na reta final e moderniza o sistema viário de Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco está finalizando os últimos detalhes do elevado da AABB, localizado na Estrada Dias Martins. A obra, que já desponta como um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital acreana, será inaugurada na noite desta sexta-feira (20).
Com 278 metros de extensão, o complexo viário conta com estrutura moderna, iluminação em LED, paisagismo com espelhos d’água e intervenções artísticas nas laterais. Os grafites retratam elementos da flora, da fauna e a força do homem do campo, agregando identidade cultural ao espaço urbano.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, o elevado representa a concretização de um projeto que, por muito tempo, foi considerado inviável.
“Estamos em contagem regressiva para entregar essa obra à população. O prefeito Bocalom acreditou e executou esse projeto, mesmo diante de dúvidas. Hoje, entregamos uma das mais importantes obras de mobilidade urbana da nossa capital e do estado. Não se trata apenas de arquitetura, mas de uma solução essencial para o trânsito, principalmente por conectar duas das principais vias de Rio Branco, a Avenida Ceará e a Estrada Dias Martins, por onde circulam mais de 15 mil veículos diariamente”, destacou o secretário.
O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze, ressaltou que o projeto vai além da estrutura física, priorizando também a segurança, a fluidez e a acessibilidade.
“Executamos toda a parte de drenagem e contenção, garantindo a durabilidade da obra. Agora, estamos concluindo a pavimentação no entorno, que já está praticamente 100% finalizada. O fluxo de veículos fluirá com mais tranquilidade, sem retenções. Também estamos implantando toda a estrutura de acessibilidade, assegurando que o espaço seja inclusivo para todos”, afirmou.
A entrega do elevado da AABB reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população de Rio Branco.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Prefeitos do PP no Alto Acre fecham apoio a Mailza e reagem a saída dos Hassem: “Projeto está forte”
Reunião em Brasiléia reúne gestores de três municípios para reafirmar unidade; Carlinhos do Pelado convoca evento público para esta sexta (20)
A movimentação política do Progressistas (PP) no Alto Acre ganhou força e novos contornos na quarta-feira (18), quando os três prefeitos da regional se reuniram para reafirmar total apoio à vice-governadora Mailza Assis, com vistas às eleições de outubro. Participaram do encontro os gestores de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; de Xapuri, Maxsuel Maia; e de Assis Brasil, Jerry Correia.
O objetivo, segundo os administradores da legenda, foi reagir à narrativa de enfraquecimento do projeto político em prol de Mailza após a saída da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, que passaram a apoiar o senador e pré-candidato ao governo Alan Rick (Republicanos).
A saída da família Hassem da base do governo estadual teve repercussão imediata na região, tradicionalmente estratégica no cenário eleitoral acreano. No mesmo dia da reunião, o governador Gladson Cameli exonerou Fernanda e seu filho Carlos Fernando, que ocupavam cargos comissionados no governo.
Para os prefeitos aliados, no entanto, a mudança de posicionamento político não representa enfraquecimento do grupo liderado por Mailza no Alto Acre. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, afirmou que o encontro teve justamente o objetivo de reforçar a unidade da base governista na região.
“Respeitamos a decisão da ex-prefeita Fernanda e do deputado Tadeu Hassem, mas precisamos corrigir essa narrativa de que o projeto político da governadora Mailza estaria enfraquecido no Alto Acre. Estamos aqui reunidos para reiterar nosso apoio total e irrestrito”, declarou.
Ampliação da base
Além dos três prefeitos do Progressistas, o grupo que apoia Mailza pode ser ampliado na região. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), também é citado como aliado do projeto, assim como o vice-prefeito Sérgio Mesquita, que deve assumir a gestão municipal caso Lopes se afaste para disputar uma vaga na Câmara Federal.
Jerry Correia coloca nome à disposição para federal
Durante o encontro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou que foi convidado por Mailza Assis para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. Segundo ele, a eventual candidatura depende de articulação política e unidade regional.
“Coloquei meu nome à disposição para fortalecer esse projeto, mas pontuei que é preciso construir as condições mínimas. O Alto Acre tem votos suficientes para eleger um deputado federal, mas precisa de unidade. Não quero ser candidato apenas para compor chapa; temos chances reais e precisamos de uma representatividade verdadeira no Congresso”, afirmou.
Evento público em Brasiléia
Para dirimir qualquer dúvida em relação ao seu apoio a Mailza, prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado divulgou um evento de apoio com toda a militância política à vice-governadora, que acontece nesta sexta-feira (20), no ginásio Ferreira da Silva, ao lado do Centro Cultural de Brasiléia.
A mobilização deve reunir lideranças locais, secretários, vereadores e a população para demonstrar a força do projeto governista na região de fronteira.
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Após recomendação do Mapa, Idaf suspende exigência de vacina contra influenza equina no Acre
Após recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente, por meio da Portaria Idaf nº 97, de 16 de março de 2026, a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no estado.
A medida segue orientação do Mapa, por meio do Ofício nº 134/2026 do Departamento de Saúde Animal, direcionado às Superintendências de Agricultura e Pecuária, aos órgãos executores de sanidade agropecuária e aos setores de fiscalização estaduais, e passa a valer de forma imediata em todo o território acreano.
A decisão ocorre diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no mercado brasileiro. A medida tem caráter temporário e poderá ser revista conforme a evolução do cenário sanitário.
Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.
O Idaf reforça, no entanto, que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e controle da influenza equina, contribuindo para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos (PESE/AC), Grisiela Pessoa, a medida busca alinhar o estado às diretrizes nacionais sem comprometer a vigilância sanitária. “É importante destacar que a vacinação continua sendo recomendada, pois é uma das principais formas de prevenção contra a influenza equina. Os produtores devem manter os cuidados sanitários e ficar atentos a qualquer sinal clínico nos animais”, destacou.
Vale ressaltar que produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitura promove ações sociais no evento “Juventude em Ação”
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na manhã desta quarta-feira (18), a mobilização batizada de “Juventude em Ação”. O evento ofereceu atendimentos de saúde e apresentações de atividades esportivas no Centro da Juventude, localizado no bairro Cidade Nova. A ocasião também contou com a assinatura da ordem de serviço para a reforma da quadra utilizada para práticas comunitárias e atividades desportivas.
Na oportunidade, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, anunciou uma nova parceria com as instituições CIEE, IEL e Lidera Estágios, além do reajuste do valor da bolsa-auxílio para os estagiários.
“O prefeito Tião Bocalom nos deu a missão de melhorar a vida das pessoas, de aplicar a verdadeira política pública. Acredito muito na juventude, que precisa ter seu primeiro emprego e a experiência positiva do trabalho para poder ter o seu próprio dinheiro e viver melhor, ajudando os pais”, explicou João Marcos Luz.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, ressaltou que a ação buscou atingir um número expressivo de jovens. “É uma ação voltada para a juventude. Para atender um público maior, escolhemos a Cidade Nova, um local onde também contamos com a Casa Rosa Mulher e o CRAS. É um espaço onde conseguimos reunir a maior parte do nosso público-alvo”, explicou.
O prefeito em exercício, Alysson Bestene, elogiou o evento e destacou a necessidade de iniciativas como esta para alcançar a população que mais necessita de apoio. “É um dia de ação para essa juventude, com essa equipe maravilhosa da Assistência Social. O diretor Ivan, o secretário João Marcos e o prefeito Tião Bocalom têm buscado fazer com que essas políticas públicas, em especial para a nossa população mais vulnerável, cheguem às comunidades que mais necessitam”, afirmou o chefe do Executivo Municipal em exercício.
Além de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação e testes rápidos, o público pôde assistir a apresentações de taekwondo, capoeira e acrobacia em tecido.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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