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Acre

Elevado da AABB entra na reta final e moderniza o sistema viário de Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco está finalizando os últimos detalhes do elevado da AABB, localizado na Estrada Dias Martins. A obra, que já desponta como um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital acreana, será inaugurada na noite desta sexta-feira (20).

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Obra já desponta como um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital acreana. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Com 278 metros de extensão, o complexo viário conta com estrutura moderna, iluminação em LED, paisagismo com espelhos d’água e intervenções artísticas nas laterais. Os grafites retratam elementos da flora, da fauna e a força do homem do campo, agregando identidade cultural ao espaço urbano.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, o elevado representa a concretização de um projeto que, por muito tempo, foi considerado inviável.

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“Em contagem regressiva para a entrega, a obra se consolida como uma das mais importantes da mobilidade urbana, conectando vias estratégicas e melhorando o fluxo de mais de 15 mil veículos por dia”, destacou o secretário. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Estamos em contagem regressiva para entregar essa obra à população. O prefeito Bocalom acreditou e executou esse projeto, mesmo diante de dúvidas. Hoje, entregamos uma das mais importantes obras de mobilidade urbana da nossa capital e do estado. Não se trata apenas de arquitetura, mas de uma solução essencial para o trânsito, principalmente por conectar duas das principais vias de Rio Branco, a Avenida Ceará e a Estrada Dias Martins, por onde circulam mais de 15 mil veículos diariamente”, destacou o secretário.

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“Executamos drenagem e contenção para garantir durabilidade e estamos finalizando a pavimentação. O tráfego será mais fluido, sem retenções, e a obra contará com acessibilidade para todos”, afirmou Abdel. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze, ressaltou que o projeto vai além da estrutura física, priorizando também a segurança, a fluidez e a acessibilidade.

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Complexo viário conta com estrutura moderna, iluminação em LED, paisagismo com espelhos d’água e intervenções artísticas nas laterais. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Executamos toda a parte de drenagem e contenção, garantindo a durabilidade da obra. Agora, estamos concluindo a pavimentação no entorno, que já está praticamente 100% finalizada. O fluxo de veículos fluirá com mais tranquilidade, sem retenções. Também estamos implantando toda a estrutura de acessibilidade, assegurando que o espaço seja inclusivo para todos”, afirmou.

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Entrega reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população de Rio Branco. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A entrega do elevado da AABB reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população de Rio Branco.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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Prefeitos do PP no Alto Acre fecham apoio a Mailza e reagem a saída dos Hassem: “Projeto está forte”

Publicado

25 minutos atrás

em

19 de março de 2026

Por

Reunião em Brasiléia reúne gestores de três municípios para reafirmar unidade; Carlinhos do Pelado convoca evento público para esta sexta (20)

Participaram do encontro os gestores de Xapuri, Maxsuel Maia, de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e de Assis Brasil, Jerry Correia. Foto: captada 

A movimentação política do Progressistas (PP) no Alto Acre ganhou força e novos contornos na quarta-feira (18), quando os três prefeitos da regional se reuniram para reafirmar total apoio à vice-governadora Mailza Assis, com vistas às eleições de outubro. Participaram do encontro os gestores de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; de Xapuri, Maxsuel Maia; e de Assis Brasil, Jerry Correia.

O objetivo, segundo os administradores da legenda, foi reagir à narrativa de enfraquecimento do projeto político em prol de Mailza após a saída da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, que passaram a apoiar o senador e pré-candidato ao governo Alan Rick (Republicanos).

A saída da família Hassem da base do governo estadual teve repercussão imediata na região, tradicionalmente estratégica no cenário eleitoral acreano. No mesmo dia da reunião, o governador Gladson Cameli exonerou Fernanda e seu filho Carlos Fernando, que ocupavam cargos comissionados no governo.

Para os prefeitos aliados, no entanto, a mudança de posicionamento político não representa enfraquecimento do grupo liderado por Mailza no Alto Acre. O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, afirmou que o encontro teve justamente o objetivo de reforçar a unidade da base governista na região.

“Respeitamos a decisão da ex-prefeita Fernanda e do deputado Tadeu Hassem, mas precisamos corrigir essa narrativa de que o projeto político da governadora Mailza estaria enfraquecido no Alto Acre. Estamos aqui reunidos para reiterar nosso apoio total e irrestrito”, declarou.

A movimentação política no Alto Acre ganha novos contornos com a presença da vice-governadora e do governador Gladson Cameli para movimentação política do Progressistas em Brasiléia nesta sexta, dia 20. Foto: captada 

Ampliação da base

Além dos três prefeitos do Progressistas, o grupo que apoia Mailza pode ser ampliado na região. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), também é citado como aliado do projeto, assim como o vice-prefeito Sérgio Mesquita, que deve assumir a gestão municipal caso Lopes se afaste para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Jerry Correia coloca nome à disposição para federal

Durante o encontro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou que foi convidado por Mailza Assis para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. Segundo ele, a eventual candidatura depende de articulação política e unidade regional.

“Coloquei meu nome à disposição para fortalecer esse projeto, mas pontuei que é preciso construir as condições mínimas. O Alto Acre tem votos suficientes para eleger um deputado federal, mas precisa de unidade. Não quero ser candidato apenas para compor chapa; temos chances reais e precisamos de uma representatividade verdadeira no Congresso”, afirmou.

Evento público em Brasiléia

Para dirimir qualquer dúvida em relação ao seu apoio a Mailza, prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado divulgou um evento de apoio com toda a militância política à vice-governadora, que acontece nesta sexta-feira (20), no ginásio Ferreira da Silva, ao lado do Centro Cultural de Brasiléia.

A mobilização deve reunir lideranças locais, secretários, vereadores e a população para demonstrar a força do projeto governista na região de fronteira.

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Acre

Após recomendação do Mapa, Idaf suspende exigência de vacina contra influenza equina no Acre

Publicado

32 minutos atrás

em

19 de março de 2026

Por

Após recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente, por meio da Portaria Idaf nº 97, de 16 de março de 2026, a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no estado.

A medida segue orientação do Mapa, por meio do Ofício nº 134/2026 do Departamento de Saúde Animal, direcionado às Superintendências de Agricultura e Pecuária, aos órgãos executores de sanidade agropecuária e aos setores de fiscalização estaduais, e passa a valer de forma imediata em todo o território acreano.

A decisão ocorre diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no mercado brasileiro. A medida tem caráter temporário e poderá ser revista conforme a evolução do cenário sanitário.

Idaf suspendeu temporariamente a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da GTA. Foto: cedida.

Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.
O Idaf reforça, no entanto, que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e controle da influenza equina, contribuindo para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos (PESE/AC), Grisiela Pessoa, a medida busca alinhar o estado às diretrizes nacionais sem comprometer a vigilância sanitária. “É importante destacar que a vacinação continua sendo recomendada, pois é uma das principais formas de prevenção contra a influenza equina. Os produtores devem manter os cuidados sanitários e ficar atentos a qualquer sinal clínico nos animais”, destacou.

Vale ressaltar que produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Acre

Prefeitura promove ações sociais no evento “Juventude em Ação”

Publicado

1 hora atrás

em

19 de março de 2026

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A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na manhã desta quarta-feira (18), a mobilização batizada de “Juventude em Ação”. O evento ofereceu atendimentos de saúde e apresentações de atividades esportivas no Centro da Juventude, localizado no bairro Cidade Nova. A ocasião também contou com a assinatura da ordem de serviço para a reforma da quadra utilizada para práticas comunitárias e atividades desportivas.

Juventude em Acao 8
O prefeito em exercício, Alysson Bestene, elogiou o evento e destacou a necessidade de iniciativas como esta para alcançar a população que mais necessita de apoio. (Foto: Secom)

Na oportunidade, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, anunciou uma nova parceria com as instituições CIEE, IEL e Lidera Estágios, além do reajuste do valor da bolsa-auxílio para os estagiários.

“O prefeito Tião Bocalom nos deu a missão de melhorar a vida das pessoas, de aplicar a verdadeira política pública. Acredito muito na juventude, que precisa ter seu primeiro emprego e a experiência positiva do trabalho para poder ter o seu próprio dinheiro e viver melhor, ajudando os pais”, explicou João Marcos Luz.

Juventude em Acao 4
Além de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação e testes rápidos, o público pôde assistir a apresentações de taekwondo, capoeira e acrobacia em tecido.(Foto: Secom)

A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, ressaltou que a ação buscou atingir um número expressivo de jovens. “É uma ação voltada para a juventude. Para atender um público maior, escolhemos a Cidade Nova, um local onde também contamos com a Casa Rosa Mulher e o CRAS. É um espaço onde conseguimos reunir a maior parte do nosso público-alvo”, explicou.

Juventude em Acao 15
“É um dia de ação para a juventude, com foco em levar políticas públicas, especialmente às populações mais vulneráveis, às comunidades que mais precisam”, afirmou o gestor em exercício. (Foto: Secom)

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, elogiou o evento e destacou a necessidade de iniciativas como esta para alcançar a população que mais necessita de apoio. “É um dia de ação para essa juventude, com essa equipe maravilhosa da Assistência Social. O diretor Ivan, o secretário João Marcos e o prefeito Tião Bocalom têm buscado fazer com que essas políticas públicas, em especial para a nossa população mais vulnerável, cheguem às comunidades que mais necessitam”, afirmou o chefe do Executivo Municipal em exercício.

Além de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação e testes rápidos, o público pôde assistir a apresentações de taekwondo, capoeira e acrobacia em tecido.

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Juventude em Acao 5
Juventude em Acao 4
Juventude em Acao 3
Juventude em Acao 2 e1773928933283

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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