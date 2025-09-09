fbpx
Conecte-se conosco

Geral

Eletricista sofre descarga elétrica e queda de três metros em Rio Branco

Publicado

21 minutos atrás

em

Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, trabalhava em uma ligação de rede quando recebeu choque e caiu de escada; vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao pronto-socorro.

O eletricista Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada de aproximadamente três metros na tarde desta terça-feira (9), na Rua Copaíba, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Testemunhas informaram que ele realizava a ligação da rede elétrica do poste ao padrão de uma residência quando recebeu o choque e despencou. Após a queda, o idoso apresentou desorientação, dificuldade para falar e caminhar, além de não reconhecer pessoas próximas.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada em estado grave ao pronto-socorro da capital, apresentando ainda fratura no punho direito causada pelo impacto da queda.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Jovem é baleado acidentalmente nas costas em residência na Baixada da Sobral

Publicado

31 minutos atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Francisco Nilson, de 22 anos, foi atingido por disparo de revólver calibre 38 enquanto um amigo manuseava a arma; vítima sofreu traumatismo raquimedular e está em estado grave.

Um disparo acidental deixou gravemente ferido o jovem Francisco Nilson do Nascimento de Castro, de 22 anos, no final da tarde desta terça-feira (9), em uma residência localizada em uma área de invasão no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia, Francisco estava na casa de um amigo que manuseava um revólver calibre 38. No momento em que a vítima virou-se de costas para organizar um móvel, a arma disparou, atingindo sua coluna e provocando um Traumatismo Raquimedular (TRM).

Sem resposta nos membros inferiores, Francisco foi levado às pressas por conhecidos em um carro particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, de onde foi transferido pelo Samu para o pronto-socorro da capital. O estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar realizou buscas pelo autor do disparo, mas ninguém havia sido preso até o fechamento desta reportagem. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários

Continue lendo

Geral

Denúncia procedente Talisson Gama passa a ser réu por execução no Recanto dos Buritis

Publicado

9 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

O Presidiário Talisson de Souza Gama, conhecido como “Exu Caveira”, vai responder ação penal, (produção de provas no âmbito da justiça),  pelos crimes de roubo e homicídio.
A decisão é do Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri Fábio Farias, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre.
Consta no processo, que na noite de 29 de março de 2023, Talisson Gama é mais três comparsas (não identificados) renderam um motorista de aplicativo na região do 2º Distrito da cidade.
Com o carro da vítima, o bando fez um ataque na Rua Evanderley Pereira da Silva, no Recanto dos Buritis.
Durante a ação criminosa, Edelson Ferreira Ribeiro de 40 anos, foi executado a tiros.
A vítima, estava em frente de casa, quando foi surpreendida pelos criminosos e alvejada várias vezes, sem ter qualquer chance de defesa.
A investigação da Delegacia de Homicídios, apontou que Talisson Gama, foi o responsável por planejar o ataque. Em novembro do ano passado, “Exu Caveira”, fugiu do sistema prisional da capital. Mas em fevereiro deste ano foi preso em Porto Velho, durante uma ação coordenada pelo GAECO.
Quando fugiu do presídio, Talisson Gama cumpria pena de quase 59 anos de prisão por um ataque na região da Gameleira.
Durante a ação criminosa, o motorista de aplicativo Rener da Silva Mendes morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.
Ainda na decisão, que tornou o acusado réu, o juiz estabeleceu o prazo de 30 dias para a realização de audiência de instrução e julgamento do processo.

Comentários

Continue lendo

Geral

Presidiário é condenado por execução rival na Cidade do Povo

Publicado

9 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

O detento Andrei Barbosa, conhecido como “Risadinha”, foi condenado a 36 anos e 5 meses pelo assassinato de Francisco de Assis Silva de Souza de 34 anos. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada na segunda-feira, 8, no Fórum Criminal de Rio Branco.
A vítima foi executada a tiros, na manhã de 23 de abril de 2023. O crime aconteceu na rua Maria Elza Castela, na quadra 17 A, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.
De acordo com informações, a vítima estava de bicicleta, quando foi surpreendida pelos dois acusados. Andrei que estava na garupa da moto foi responsável por atirar em Francisco.
O assassinato foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.
Na época, o acusado utilizava fixadores externos na perna, por conta de um acidente. Esse detalhe ajudou na identificação do autor do crime.
A defesa de Andrei Barbosa ainda pode recorrer da sentença.

Comentários

Continue lendo