Eletricista sofre descarga elétrica e queda de três metros em Rio Branco

Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, trabalhava em uma ligação de rede quando recebeu choque e caiu de escada; vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao pronto-socorro.

O eletricista Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada de aproximadamente três metros na tarde desta terça-feira (9), na Rua Copaíba, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Testemunhas informaram que ele realizava a ligação da rede elétrica do poste ao padrão de uma residência quando recebeu o choque e despencou. Após a queda, o idoso apresentou desorientação, dificuldade para falar e caminhar, além de não reconhecer pessoas próximas.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada em estado grave ao pronto-socorro da capital, apresentando ainda fratura no punho direito causada pelo impacto da queda.

